اتحاد كرة القدم

اتحاد كرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.thefa.com

العنوان

Wembley Stadium,

P.O. Box 1966,

SW1P 9EQ LONDON

England

طرق التواصل

الهاتف: +44-844/980 8200

البريد الإلكتروني:communique@thefa.com

فاكس: +44-844/980 8201

التنظيم

President

Debbie HEWITT

Vice President

David GILL

General Secretary

Mark BULLINGHAM

Treasurer

Mark BURROWS

Media And Communication Manager

Joanna MANNING-COOPER

Technical Director

John McDERMOTT

National Coach Men

Gareth SOUTHGATE

National Coach Women

Sarina WIEGMAN

Chairperson of the Referees Committee

David R. CRICK

Head/Director of the Referees Department

Peter ELSWORTH

Referee Coordinator

Daniel MEESON

Muchwezi WILKINS

Futsal Coordinator

Michael SKUBALA

تصنيف إنجلترا

تصنيف منتخب إنجلترا للرجال
تصنيف منتخب إنجلترا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1784.09

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
2005.24

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٢ مارس ٢٠٢٤
Professional. Football Report 2023 cover
تقارير كرة القدم الاحترافية
FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023
١ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
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