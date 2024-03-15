اتحاد كرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.thefa.com
العنوان
Wembley Stadium,
P.O. Box 1966,
SW1P 9EQ LONDON
England
طرق التواصل
الهاتف: +44-844/980 8200
البريد الإلكتروني:communique@thefa.com
فاكس: +44-844/980 8201
التنظيم
President
Debbie HEWITT
Vice President
David GILL
General Secretary
Mark BULLINGHAM
Treasurer
Mark BURROWS
Media And Communication Manager
Joanna MANNING-COOPER
Technical Director
John McDERMOTT
National Coach Men
Gareth SOUTHGATE
National Coach Women
Sarina WIEGMAN
Chairperson of the Referees Committee
David R. CRICK
Head/Director of the Referees Department
Peter ELSWORTH
Referee Coordinator
Daniel MEESON
Muchwezi WILKINS
Futsal Coordinator
Michael SKUBALA
تصنيف إنجلترا
تصنيف منتخب إنجلترا للرجال
تصنيف منتخب إنجلترا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
١٥ مارس ٢٠٢٤
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