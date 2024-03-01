الاتحاد التركي لكرة القدم

الاتحاد التركي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tff.org

العنوان

Hasan Dogan Milli Takimlar,

Kamp ve Egitim Tesisleri,

RIVA BEYKOZ ISTANBUL

Turkey

طرق التواصل

الهاتف: +90-216/554 51 00

البريد الإلكتروني:intdept@tff.org

فاكس: +90-216/319 19 45

التنظيم

President

Mehmet BUYUKEKSI

Vice President

Mustafa EROGUT

General Secretary

Taner SENSEVEN

Media And Communication Manager

Medine ARSLAN

Technical Director

Oguz CETIN

National Coach Men

Vincenzo MONTELLA

National Coach Women

Necla KIRAGASI

Chairperson of the Referees Committee

Ahmet IBANOGLU

Head/Director of the Referees Department

Tayfur OZKAN

Referee Coordinator

Tayfur OZKAN

Futsal Coordinator

Can GUNAL

تصنيف تركيا

تصنيف منتخب تركيا للرجال
تصنيف منتخب تركيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
33
بيرو
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
قطر
1499.34

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
60
اليونان
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
غانا
1393.99

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد التركي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد التركي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Professional. Football Report 2023 cover
تقارير كرة القدم الاحترافية
FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023
١ مارس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 8: FIFA President Gianni Infantino with The Turkish Football Association President Mehmet Büyükeksi during FIFA Meeting with The Turkish Football Association at FIFA Paris Office on February 8, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يُرحب بـ "تعزيز التركيز" على كرة القدم على المستوى الشعبي في تركيا
٨ فبراير ٢٠٢٤
ISTANBUL, TURKIYE - JUNE 10: (EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) receives FIFA President Gianni Infantino (L) in Istanbul, Turkiye on June 10, 2023. (Photo by TUR Presidency / Murat Cetinmuhurdar)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
١١ يونيو ٢٠٢٣
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 08: Players line up on the pitch for a minutes silence in memory of the victims of an earthquake in Turkey and Syria prior to the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Al Ahly and Real Madrid CF at Prince Moulay Abdellah on February 08, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
تعبئة مجتمع كرة القدم في مواجهة المأساة
٢٠ فبراير ٢٠٢٣
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 05: FIFA Flag Carriers during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Japan and Croatia at Al Janoub Stadium on December 05, 2022 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
مؤسسة FIFA تتبرع بمليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
١٦ فبراير ٢٠٢٣
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TANGER MED, MOROCCO - FEBRUARY 07: Players line up on the pitch for a minutes silence in memory of the victims of an earthquake in Turkey and Syria prior to the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Flamengo v Al Hilal SFC at Stade Ibn-Batouta on February 07, 2023 in Tanger Med, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™
FIFA يتقدم بأحر تعازيه في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
Soccer: International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft Women s Soccer-Germany at USA Nov 13, 2022; Harrison, New Jersey, USA; United States forward Mallory Pugh (9) reacts after scoring a goal during the second half against Germany goalkeeper Almuth Schult (12) at Red Bull Arena. Harrison Red Bull Arena New Jersey
تصنيف السيدات
الولايات المتحدة في الصدارة، ألمانيا في المطاردة
NEW YORK, USA - SEPTEMBER 20: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) receives FIFA President Gianni Infantino (L) at Turkevi Center in New York, United States on September 20, 2022. Turkish President Erdogan is in New York for the 77th session of the United Nations General Assembly. (Photo by Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي بالرئيس التركي أردوغان
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 08: FIFA President Gianni Infantino (R) and Turkish Football Association President Mehmet Buyukeksi (L) meet at FIFA Paris offices on September 8, 2022 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي بالرئيس الجديد للاتحاد التركي
PALERMO, ITALY - MARCH 24: Giorgio Chiellini of Italy looks dejected after defeat in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تفجر مفاجأة مدوية أمام إيطاليا
LONDON, ENGLAND - JUNE 26: David Alaba of Austria looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Italy and Austria at Wembley Stadium at Wembley Stadium on June 26, 2021 in London, England. (Photo by Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
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