الاتحاد التركي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tff.org
العنوان
Hasan Dogan Milli Takimlar,
Kamp ve Egitim Tesisleri,
RIVA BEYKOZ ISTANBUL
Turkey
طرق التواصل
الهاتف: +90-216/554 51 00
البريد الإلكتروني:intdept@tff.org
فاكس: +90-216/319 19 45
التنظيم
President
Mehmet BUYUKEKSI
Vice President
Mustafa EROGUT
General Secretary
Taner SENSEVEN
Media And Communication Manager
Medine ARSLAN
Technical Director
Oguz CETIN
National Coach Men
Vincenzo MONTELLA
National Coach Women
Necla KIRAGASI
Chairperson of the Referees Committee
Ahmet IBANOGLU
Head/Director of the Referees Department
Tayfur OZKAN
Referee Coordinator
Tayfur OZKAN
Futsal Coordinator
Can GUNAL
تصنيف تركيا
تصنيف منتخب تركيا للرجال
تصنيف منتخب تركيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
33
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
1499.34
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
60
اليونان
اليونان
1416.52
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
1393.99
١٥ مارس ٢٠٢٤
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