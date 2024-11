Ce domaine contributif s’intéresse à l’influence qu’a eue la Coupe du Monde Féminine sur la base des interactions avec les supporters, les communautés et les individus. Il s’appuie sur des données d’audience, des chiffres d’affluence (FIFA Fan Festival, Fan Zones, Unity Pitch, Tournée du trophée) et l’intérêt manifesté par le public, physiquement et en ligne. Ont également été pris en compte les initiatives, programmes et contenus qui ont permis d’attirer un nouveau public, de faire évoluer les perceptions et plus généralement d’accroître la popularité et la visibilité du football féminin.