Ce domaine contributif s’intéresse aux initiatives visant à developer le football féminin, de la base au plus haut niveau, sur le terrain et en dehors. Il concerne les stratégies mises en place par la FIFA et les pays hôtes dans le domaine du football féminin ainsi que les programmes déployés à l’échelle locale, régionale et mondiale. La notion de développement s’applique à toutes les initiatives visant à favoriser le nombre de joueuses, d’entraîneures, de cadres et de dirigeantes dans le football. Cela concerne également des vecteurs comme les compétitions et les clubs, et la mesure dans laquelle ils contribuent à faire augmenter la part des femmes dans le football.