Programme national d’équipements publics

Faire peser les chiffres

Avant que l’hiver 2022 s’installe puis que la fièvre de la Coupe du Monde Féminine 2023 s’empare du pays, le compte à rebours a débuté. En mai 2022, la Fédération Australienne de Football et ses Neuf fédérations régionales ont lancé un audit national des installations afin d’évaluer l’état des infrastructures et de faciliter le travail de planification dans ce domaine. L’objectif était clair : déceler les lacunes en matière d’infrastructures qui pouvaient empêcher le pays d’atteindre son objectif, à savoir la parité dans la pratique du football à l’horizon 2027. Plus de 10 millions de données, portant sur 1 900 infrastructures et 4 350 terrains, ont été patiemment collectées dans tout le pays, et leur analyse a permis de dépeindre un tableau précis mais quelque peu alarmant du football au sein des territoires en Australie.

Les chiffres sont éloquents. Cet audit national a fait bouger les lignes en révélant que seulement 36% des stades étaient équipés de vestiaires distincts pour hommes et femmes. La Fédération Australienne de Football a donc créé la campagne #Equaliser (Remettre les pendules à l’heure), une initiative ciblée lancée pendant les élections fédérales de 2022 pour remédier auxdites lacunes infrastructurelles et mobiliser des fonds. Depuis, la campagne a permis de lever AUD 7 750 000 pour moderniser les infrastructures locales dans quatre États australiens. Les travaux de rénovation sont en cours, mais il y a du pain sur la planche. Seulement un tiers des terrains possèdent un système de drainage adéquat et seulement 71% disposent d’un système d’éclairage. La situation s’améliore petit à petit. L’objectif de la Fédération Australienne de Football est de s’appuyer sur cet audit pour définir les futures politiques d’investissement en matière d’infrastructures dans les territoires, et de travailler avec l’ensemble des pouvoirs publics (au niveau fédéral, régional et territorial) pour répondre aux besoins et priorités des collectivités et, in fine, allouer les fonds là où ils sont le plus indispensables. Les données de l’audit seront actualisées chaque année, le but étant que les infrastructures satisfassent aux critères fixés par la Fédération Australienne de Football. Dans l’intervalle, les territoires ayant un besoin urgent de rénover leurs vestiaires ou leur système de drainage, d’irrigation ou d’éclairage reçoivent une aide précieuse.