La FIFA et Qatar Airways prolongent leur aventure commune jusqu’en 2030. Ce partenariat permettra aux amoureux du ballon rond de participer à des événements qui unissent hommes, femmes et cultures par le biais unique du football. Ce sport est un formidable vecteur d’unité qui rassemble des personnes de tous âges et de toutes origines. Qatar Airways, qui figure dans la prestigieuse liste des compagnies aériennes « 5 étoiles », accompagne les passagers du monde entier et les passionnés de sport dans leurs voyages. Depuis 2017, ce partenariat a contribué au succès de plusieurs compétitions, notamment la formidable Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la toute première édition organisée au Moyen-Orient. Qatar Airways a fièrement tenu son rôle de compagnie aérienne officielle d’une compétition qui a captivé les foules aux quatre coins de la planète, avec des stades extraordinaires, un pays hôte des plus accueillants et des matches à rebondissements – ponctués par une finale sensationnelle. Afin d’offrir le meilleur accès possible à Qatar 2022™, Qatar Airways a commercialisé pour la toute première fois des formules comprenant billets d’avion aller-retour, hébergement et billets de match.

Au cours de la dernière édition du plus grand spectacle sur terre, la compagnie aérienne qatarienne a redoublé d’efforts (14 000 vols, 58 vols charters, et 263 navettes aériennes) pour unir le monde et permettre à plus de 1,4 million de supporters d’assister aux matches et aux événements annexes de la compétition. Qatar Airways a marqué le coup en décorant 120 appareils de sa flotte (48 Boeing B777, 31 Boeing B787 Dreamliner, 21 Airbus A320, 12 Airbus A330 et 8 Airbus A380) aux couleurs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Trois Boeing 777 ont également été repeints à la main pour l’occasion. Le réseau international de la compagnie est indissociable du succès de la marque Qatar 2022™ puisqu’il a permis de toucher plus de cinq milliards d’amateurs de football. Les interactions sur les réseaux sociaux ont augmenté de plus de 83% pendant la compétition. En amont de l’événement, Qatar Airways a organisé des activités pour le compte de la FIFA dans 19 villes du monde entier, touchant plus de 20 millions de personnes sur les médias sociaux. Partenaire FIFA depuis 2017, Qatar Airways continuera à contribuer au succès des prochains grands événements de l’instance, à savoir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, ainsi que des compétitions de jeunes à commencer par la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™. La FIFA aspire à « toucher, unir et inspirer le monde par le biais de ses événements et compétitions ». Qatar Airways se présente ainsi comme le transporteur idéal pour réunir les peuples du monde entier autour de la magie du football.