Hyundai / Kia Motors considère le sponsoring du football comme un élément essentiel de sa stratégie marketing et un moyen efficace de communiquer avec ses clients en partageant leur passion pour le football et en créant un lien émotionnel. À travers ses diverses activités de sponsoring du football, Hyundai / Kia Motors à pour objectif de se positionner comme une marque qui permet aux amateurs de football du monde entier de vivre leur passion pour le sport-roi, et s’engage pleinement à continuer de soutenir le développement du sport.

Après sa participation réussie à la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, Hyundai se réjouit de poursuivre son rôle de partenaire automobile officiel de la FIFA avec sa société sœur Kia jusqu’en 2022.

L’alliance entre Hyundai et la FIFA a vu le jour en 1999, avec la signature d’un premier accord de sponsoring portant sur treize compétitions de la FIFA, jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA Corée/Japon 2002, accord qui a par la suite été prolongé jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA Allemagne 2006, lors de laquelle Kia a lancé sa campagne de sponsoring du football, avant de figurer parmi les six Partenaires FIFA pour la période 2007-2014. En 2010 Hyundai / Kia Motors a signé un accord à long terme pour continuer son partenariat jusqu’en 2022, bénéficiant ainsi des droits complets pour toutes les compétitions de la FIFA, à savoir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, les Coupes du Monde U-20 et U-17 masculines et féminines, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, la FIFA Interactive World Cup, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, la Coupe des Confédérations de la FIFA ainsi que deux éditions supplémentaires de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Fournisseur de transport terrestre

Le transport terrestre est essentiel au succès de l’organisation d’un événement international comme la Coupe du Monde de la FIFA™. Sans un vaste parc automobile moderne, fiable, confortable et sûr, le déroulement d’une manifestation d’une telle ampleur serait impensable. Ayant démontré leur fiabilité en tant que partenaires pour la fourniture de véhicules lors de nombreuses compétitions de la FIFA dont les éditions 2006, 2010 et 2014 de la Coupe du Monde de la FIFA™, Hyundai et Kia ont à nouveau saisi l’opportunité de jouer un rôle majeur en tant que fournisseurs de transport terrestre jusqu’en 2022.

Pour la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, 1 432 voitures et mini-vans, et 2 800 bus ont été mis à la disposition des officiels de la FIFA, équipes nationales, membres du Comité Organisateur Local, arbitres et représentants des médias. Hyundai / Kia Motors a mis à disposition un parc de bus dont l’utilisation a été diverse et variée, incluant notamment le transport des 32 équipes nationales dans des véhicules décorées aux couleurs de la sélection, avec drapeaux et slogans.