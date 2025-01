Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ La Coupe du Monde Féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande a vu la campagne « Believing is magic » s’inscrire dans la durée. Les supporters et supportrices ont pu vivre des expériences Coca-cola et Powerade uniques, que ce soit dans les différents stades de la compétition ou dans les FIFA Fan Festival™, où festivité a rimé avec durabilité. L’événement a permis de mettre en lumière le parcours remarquable des joueuses de l’équipe Coca-Cola, stars mondiales du football féminin. Leur histoire personnelle démontre que rien n’est impossible quand on y croit, faisant écho au message phare de la campagne « Believing is Magic ».

À propos de la société Coca-Cola La société Coca-Cola (NYSE : KO) est une entreprise mondiale de boissons proposant des produits dans 200 pays et territoires. Notre entreprise veut à la fois rafraîchir et changer le monde. Nos marques couvrent plusieurs catégories de boissons et représentent plusieurs milliards de dollars de chiffre d’affaires. Coca-Cola, Sprite et Fanta comptent parmi nos marques de boissons gazeuses les plus célèbres. Nous sommes également présents dans le secteur de l’hydratation, du sport, du café et du thé, à travers des enseignes comme Dasani, Smartwater, Vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Minute Maid, Simply, Innocent, Del Valle, Fairlife et AdeS sont autant de noms appréciés des amateurs de nutrition, de jus de fruits, de produits laitiers et de boissons à base de plantes. Nous apportons en permanence des modifications à notre catalogue, via la réduction de la quantité de sucre dans nos boissons et la commercialisation de nouveaux produits. Nous souhaitons améliorer la vie des individus, des communautés et de l’humanité à travers la réalimentation en eau, le recyclage des emballages, des pratiques d’approvisionnement durables et une réduction de nos émissions de carbone tout au long de la chaîne de production. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 collaborateurs, créant ainsi des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coca-colacompany.com ou suivez-nous sur Twitter,Instagram,Facebook etLinkedIn.