Aramco est une entreprise spécialisée dans l’énergie intégrée et les produits chimiques, animée par une conviction profonde que l’énergie est synonyme d’opportunités. Son personnel innovant et dynamique produit près d’un baril de pétrole sur huit dans le monde et travaille sans cesse au développement de nouvelles technologies énergétiques. Son objectif est de rendre les ressources plus fiables, durables et utiles, pour ainsi contribuer à promouvoir la stabilité et la croissance à long terme dans le monde entier.