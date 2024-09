La possibilité de recourir à l’assistance vidéo à l’arbitrage dans le football remonte à l’édition 2018/19 des Lois du Jeu. La FIFA évalue les aspects technologiques des systèmes par le biais du Programme Qualité correspondant.

Actuellement, deux dispositifs sont permis en match officiel. Si le système intégral d’assistance vidéo à l’arbitrage implique le traitement d’un plus grand nombre de signaux de caméras, le système simplifié est, lui, axé autour d’une configuration plus réduite, avec notamment le recours à un maximum de huit caméras, une installation technique restreinte et moins d’exigences opérationnelles pour la salle de visionnage.

Dans le cadre de la stratégie de démocratisation des technologies du football adoptée par la FIFA, le groupe de travail innovation et excellence de l’instance dirigeante a identifié une série d’obstacles potentiels à la mise en place de l’assistance vidéo à l’arbitrage en compétition. Les difficultés liées aux infrastructures, aux ressources humaines et à la formation sont bien connues, mais le principal frein reste financier. Plusieurs sessions de test ont été réalisées, en collaboration avec les membres du groupe de travail, dans le but de développer une solution d’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée qui constituerait une alternative intéressante pour les organisateurs de compétitions ne disposant pas des moyens financiers et techniques pour la solution intégrale, mais qui bénéficieraient d’un système satisfaisant aux exigences minimales.

Les deux dispositifs se distinguent par les éléments techniques suivants :

Exigences relatives à l’assistance vidéo à l’arbitrage intégrale (image 1) :

Salle de visionnage à l’intérieur ou à proximité du stade, ou dans une régie externePoste de l’arbitre assistant vidéo avec un écran pour l’analyse et le signal de la caméra

principale (par ex. caméra 1)

Poste de l’adjoint de l’arbitre assistant vidéo avec le signal de la caméra principale (par ex. caméra 1)

Poste du technicien vidéo avec un écran pour l’analyse et les signaux de toutes les camérasCaméra de la salle de visionnage

Facultatif :

Technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu

Illustration: Exigences relatives à la configuration technique de base de la salle de visionnage pour la solution intégrale

Exigences relatives à l’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée (image 2) :

Emplacement alternatif pour la salle de visionnage (lieu neutre dans le stade ou à proximité, ou encore dans une régie externe)

Poste de l’arbitre assistant vidéo pour la gestion du système avec un écran pour l’analyse et le signal de la caméra principale (par ex. caméra 1)

Poste de l’adjoint de l’arbitre assistant vidéo avec un signal de la caméra principale (par ex. caméra 1)

Facultatif :

Technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu

Caméra de la salle de visionnage

Écrans supplémentaires

Illustration: Exigences relatives à la configuration technique de base de la salle de visionnage pour la solution simplifiée

La solution d’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée permet aux organisateurs de compétitions dont les matches sont retransmis à l’aide de quatre à huit caméras de bénéficier d’une assistance vidéo à l’arbitrage à un prix moindre. Compte tenu des écarts en termes d’analyse pour la solution simplifiée – du fait de l’absence de technicien vidéo –, les organisateurs de compétitions doivent veiller à ce que leurs arbitres assistants vidéo suivent une formation complémentaire afin de leur permettre de gérer le système tout en menant à bien leur fonction première d’arbitre assistant vidéo.

Approbation des solutions d’assistance vidéo à l’arbitrage pour les compétitions

Depuis l’approbation du recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage, la FIFA et l’IFAB accompagnent les organisateurs de compétitions dans la mise en œuvre de la technologie via le Programme d’aide et d’approbation relatif à la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Cette initiative se décline en trois axes : homogénéisation de l’application de la technologie, résolution des problèmes de mise en œuvre, ainsi que supervision des programmes de formation destinés aux utilisateurs.

Si ce programme porte principalement sur les aspects opérationnels et pédagogiques des solutions d’assistance vidéo à l’arbitrage, les méthodes de test ont été créées pour évaluer les aspects techniques en lien avec le Programme Qualité de la FIFA pour l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Depuis juillet 2022, une solution d’assistance vidéo à l’arbitrage doit être certifiée conformément au Programme Qualité de la FIFA correspondant afin de pouvoir être utilisée en compétition officielle. La FIFA valide désormais la conformité avec les exigences dans le cadre du Programme d’aide et d’approbation relatif à la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage.

À compter de juillet 2023, une certification sera également nécessaire pour l’utilisation d’une solution d’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée. Les organisateurs de compétitions pour qui le recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée a déjà été approuvé dans le cadre du Programme d’innovation de la FIFA disposeront d’une période de transition jusqu’à juin 2024 et pourront par conséquent continuer d’utiliser la solution convenue dans les accords existants jusqu’à la fin de la saison s’achevant en 2024.