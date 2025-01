5 CHOSES À SAVOIR SUR L’ASSISTANCE VIDÉO À L’ARBITRAGE

Une équipe d’arbitres assistant(e)s vidéo soutient les arbitres de champ pour l’ensemble des 52 matches. L’équipe d’arbitres assistant(e)s vidéo œuvre depuis une salle de visionnage située à Paris. L’équipe d’arbitres assistant(e)s vidéo a accès aux images de toutes les caméras disponibles. Les arbitres assistant(e)s vidéo ne prennent aucune décision eux/elles-mêmes; ils/elles soutiennent uniquement l’arbitre de champ dans le processus décisionnel et la décision finale ne peut être prise que par l’arbitre de champ. Les supporters sont tenus informés du processus par les diffuseurs et les commentateurs ainsi que par le biais des systèmes d’info-divertissement.

L’ÉQUIPE D’ARBITRES ASSISTANTS VIDÉO

L’équipe est composée d’un assistant vidéo, épaulé de deux adjoint(e)s. Toutes et tous sont des arbitres FIFA de haut niveau, rompu(e)s à l’utilisation de la vidéo. La Commission des Arbitres de la FIFA a sélectionné 27 arbitres et 47 arbitres assistantes issues de 42 pays différents pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™. Elles ont toutes déjà démontré leurs capacités lors de compétitions précédentes – notamment lors des Coupes du Monde Féminine U-17 (Jordanie 2016 et Uruguay 2018) et U-20 (Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016 et France 2018) de la FIFA. Quinze assistants vidéo ont également été sélectionnés, dont dix étaient déjà des assistants vidéo ou des arbitres lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

Deux techniciens vidéo sont par ailleurs chargés de sélectionner et fournir les meilleures images. Le premier présélectionne les angles de caméras les plus susceptibles d’être utilisés et le second fournit les angles finaux choisis par l’arbitre vidéo et son adjoint(e) n°2 pour chaque incident faisant l’objet d’une vérification ou d’une analyse.

ADJOINT(E) N°2

L’adjoint(e) n°2 de l’assistant vidéo se consacre exclusivement aux hors-jeu. Il/Elle anticipe et contrôle toute situation de hors-jeu potentielle afin d’accélérer la procédure de vérification ou de contrôle.

ADJOINT(E) N°1

L’adjoint(e) n°1 se concentre sur la caméra principale et prend le relais de l’assistant vidéo pour suivre le déroulement du match lorsqu’un incident est en cours de vérification ou d’analyse.

ARBITRE ASSISTANT VIDÉO

L’arbitre assistant vidéo regarde le match avec la caméra principale sur l’écran supérieur et vérifie les incidents éventuels sur un écran en quadravision. Il est à la tête de toute l’équipe d’arbitres assistants vidéo et chargé de la communication avec l’arbitre de champ.

La préparation des arbitres FIFA

Avant la Coupe du Monde Féminine 2019, les arbitres de la FIFA se sont préparées à Doha (Qatar) à l’occasion d’un séminaire de formation.

LA SALLE DE RÉGIE VIDÉO (VOR)

L’équipe d’arbitres assistant(e)s vidéo soutient l’arbitre de champ depuis une salle de visionnage située au Centre international de diffusion de Paris. Toutes les images des caméras de télévision des neuf stades de la compétition sont transmises à la salle de visionnage via un réseau en fibre optique. Dans chaque stade, l’arbitre de champ communique avec l’équipes d’arbitres assistant(e)s vidéo via un système de radio par fibre.

LES CAMÉRAS

L’équipe d’arbitres assistant(e)s vidéo a accès aux images de toutes les caméras du diffuseur hôte de la FIFA – à l’exception des quelques-unes ne couvrant pas l’action sur le terrain – ainsi qu’à celles de deux caméras supplémentaires consacrées au hors-jeu.

PROCESSUS DÉCISIONNEL

L’équipe d’arbitres assistants vidéo aide l’arbitre de champ dans son processus décisionnel dans quatre types d’incidents susceptibles de changer le cours d’un match:

Les buts et les actions menant à un but

Les penalties et les actions menant à un penalty

Les cartons rouges directs L’identité d’un joueur à sanctionner

L’assistance vidéo à l’arbitrage expliquée

Pendant un match, l’équipe d’arbitres assistants vidéo contrôle en permanence qu’aucune erreur manifeste n’est commise dans l’évaluation de ces quatre situations susceptibles de changer le cours du match. L’équipe ne prend contact avec l’arbitre de champ que lorsque celui-ci commet une erreur manifeste d’interprétation ou ne remarque pas un incident sérieux.

Pour la coupe du Monde Féminine de la FIFA™, les arbitres de champ ont reçu des instructions claires afin de savoir quand accepter les informations de l’équipe d’arbitres assistants vidéo et quand aller eux-mêmes visionner un incident sur l’écran prévu à cet effet sur le bord du terrain avant de prendre la décision appropriée.

Examen de la vidéo au bord du terrain (pour interprétation)

Buts

Faute commise par un joueur de l’équipe en phase offensive

Hors-jeu

Penalties

Faute entraînant le penalty

Faute commise par un joueur de l’équipe en phase offensive

Tous les incidents entraînant un carton rouge direct

Sur indication de l’arbitre assistant vidéo uniquement (pour incidents factuels)

Buts

Position de hors-jeu avant un but

Ballon hors du jeu avant un but

Penalties

Faute commise dans ou hors de la surface

Ballon hors du jeu avant un penalty

Position de hors-jeu avant un penalty

Tous les cas d’erreur sur l’identité d’un joueur

ZONE DE VISIONNAGE

La zone de visionnage est un espace clairement délimité, dans lequel se trouve un écran permettant à l’arbitre de visionner tout incident. Cette zone se situe au bord du terrain, près des surfaces techniques.

SIGNAUX DE LA MAIN

Main à l’oreille

À tout moment, l’arbitre de champ peut décider de retarder la reprise du jeu pour communiquer avec l’arbitre assistant vidéo. Il doit le signaler en portant la main à son oreille.

Ceci n’est pas considéré comme un recours officiel à l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Signal officiel d’assistance vidéo à l’arbitrage

L’arbitre de champ effectue le signal officiel de recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage afin d’indiquer que le jeu a été interrompu pour visionner une décision sur l’écran de contrôle au bord du terrain ou bien changer une décision sur la base des indications fournies par l’arbitre assistant vidéo.

Un recours officiel à l’assistance vidéo à l’arbitrage n’a lieu que lorsque l’arbitre de champ effectue le signal correspondant.

LA LIGNE DE HORS-JEU VIRTUELLE

Les lignes de hors-jeu virtuelles sont des lignes créées par ordinateur, qui sont superposées sur les images du terrain afin d’aider l’arbitre assistant vidéo à déterminer s’il y a hors-jeu ou non. Ces lignes sont les plus précises qui puissent être générées par les technologies actuelles, grâce à un étalonnage utilisant des angles de caméra multiples et synchronisés. À l’aide d’un logiciel, la ligne de hors-jeu virtuelle est superposée sur l’image. L’angle de vue, la distorsion de la lentille, la courbure de champ et bien d’autres facteurs sont pris en compte dans le calcul de la position précise des lignes de hors-jeu. Avant chaque match, les lignes sont calibrées par le fournisseur au regard des dimensions et conditions exactes du terrain. Dans l’optique de déterminer une position de hors-jeu, les arbitres assistants vidéo disposent de plusieurs outils ayant fait l’objet d’une batterie de tests réalisés sur différents sites par des sociétés indépendantes à l’aide d’instruments de précision.

LE SYSTÈME DE LA LIGNE DE HORS-JEU EN 3D

Vous voulez savoir comment fonctionne le système de la ligne de hors-jeu en 3D ? Cette vidéo montre comment la ligne de hors-jeu virtuelle est placée sur le terrain, en expliquant la mise en place par le fournisseur de technologie et la prise de mesures par le laboratoire de tests.

SYSTÈME D’INFORMATION AU PUBLIC

Afin de garantir que les spectateurs et téléspectateurs soient correctement informés lors d’un recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage, la FIFA a développé un système d’information pour les diffuseurs, les commentateurs et les responsables des outils d’info-divertissement. À chaque match, un représentant de la FIFA tient ces diffuseurs, commentateurs et responsables d’outils d’info-divertissement informés des différentes étapes de la procédure d’examen de la vidéo via une tablette connectée, leur indiquant notamment la raison du recours à la vidéo et le résultat de ce recours. La personne opérant la tablette se trouve dans la salle de régie vidéo ; elle peut écouter les communications des arbitres et dispose d’un accès à toutes les images consultées par l’arbitre assistant vidéo. Le système d’information à propos de l’assistance vidéo à l’arbitrage comprendra également des messages explicatifs à diffuser à la télévision et sur les écrans géants des stades.

FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIE