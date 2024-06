La deuxième édition du Diplôme de la FIFA en Droit du Football s’est déroulée pour partie sur divers sites à travers le monde et pour partie en ligne, sur une période de 13 mois. Ces lieux ont été spécialement choisis pour refléter la dimension internationale de cette formation juridique unique en son genre. Lors de chaque étape, les étudiantes et étudiants ont pu se pencher sur des sujets précis à l’occasion de modules intensifs, déroulés sur cinq jours. Tout en s’initiant aux questions de droit du football et du sport, il leur a été possible de découvrir les sièges de différentes institutions du football et des villes au riche patrimoine culturel.