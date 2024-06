Les modules de la première édition du Diplôme de la FIFA en droit du football devaient avoir lieu dans cinq villes du monde entier et s’étaler sur une période de 13 mois. Le choix des villes reflétait la dimension internationale de ce cursus inédit en droit du football. Début 2020, la pandémie de Covid-19 en a voulu autrement et les participants n’ont pu se retrouver qu’une seule fois, à Miami, à l’occasion du premier module. Les quatre suivants, axés sur un domaine spécifique et d’une durée de deux semaines, ont fait l’objet d’un enseignement virtuel.