De quoi s’agit-il ?

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu aide les arbitres vidéo et les arbitres sur le terrain à prendre des décisions plus rapides, plus précises et plus cohérentes.

Comment ça marche ?

Cette nouvelle technologie utilise 12 caméras placées sous le toit du stade afin de suivre le ballon ainsi que chaque joueur – jusqu’à 29 points de données contrôlés 50 fois par seconde – dans le but de déterminer leur position exacte sur le terrain. Les 29 points de données contrôlés comprennent les extrémités et membres pertinents pour l’analyse des situations de hors-jeu. Al Rihla, le ballon officiel adidas de Qatar 2022™, apportera une aide précieuse pour la détection des situations de hors-jeu délicates puisqu’il contient un capteur d’unité de mesure inertielle (IMU). Ce capteur, placé au centre du ballon, envoie des données à la salle de visionnage 500 fois par seconde, permettant une détection très précise du moment exact où le ballon est joué. En combinant les données provenant du ballon et des joueurs, et à l’aide d’un système d’intelligence artificielle, la nouvelle technologie transmet automatiquement une alerte de hors-jeu aux arbitres vidéo chaque fois que le ballon est reçu par un attaquant qui se trouvait en position illicite au moment où le ballon a été joué par un coéquipier. Avant d’en informer l’arbitre sur le terrain, les arbitres vidéo valident la décision proposée en vérifiant manuellement le moment de la passe qui aura été déterminé automatiquement ainsi que la ligne de hors-jeu qui aura été elle aussi générée automatiquement. Ce processus ne prend que quelques secondes, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises sur les situations de hors-jeu. Une fois la décision confirmée par l’arbitre sur le terrain, les points de données utilisés pour prendre la décision sont transposés dans une animation 3D détaillant précisément la position des membres des joueurs au moment où le ballon a été joué. Cette animation 3D, qui montrera systématiquement le meilleur angle possible, sera ensuite diffusée sur les écrans géants du stade et mise à la disposition des partenaires de diffusion de la FIFA.

De quelle manière cette technologie a-t-elle été testée ?

La configuration et les procédures afférentes à la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu ont déjà été testées avec succès lors de plusieurs événements et compétitions de la FIFA, dont la Coupe arabe de la FIFA 2021™ et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021™. Au cours des matches concernés, cette nouvelle technologie a aidé les arbitres vidéo à prendre des décisions plus rapides, plus précises et plus cohérentes.

FAQ

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes.

Pourquoi la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu permet-elle de prendre des décisions plus rapidement? En règle générale, il faut environ 70 secondes à l’arbitre assistant vidéo pour vérifier s’il y a hors-jeu ou non. Au lieu de choisir le moment de la passe et de tracer la ligne de hors-jeu eux-mêmes, les arbitres vidéo n’ont qu’à valider la décision proposée par la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu en vérifiant visuellement le moment de la passe qui aura été déterminé automatiquement ainsi que la ligne de hors-jeu qui aura été elle aussi générée automatiquement. Ce processus ne prend que quelques secondes, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises sur les situations de hors-jeu. Toutefois, en cas de situations complexes ou d’événements concomitants, un examen plus approfondi s’impose.

Que se passe-t-il si les arbitres vidéo ne sont pas d’accord avec le moment de la passe et/ou la ligne de hors-jeu proposés? Si les arbitres vidéo ne sont pas d’accord avec le moment de la passe et/ou la ligne de hors-jeu proposés par le système, ils peuvent déterminer eux-mêmes le moment de la passe et utiliser les outils à leur disposition pour tracer la ligne de hors-jeu.

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu peut-elle aider les arbitres vidéo dans toutes les décisions relatives au hors-jeu? Cette nouvelle technologie peut aider les arbitres vidéo à prendre des décisions sur toutes les situations de hors-jeu dès lors que le ballon est reçu par un attaquant qui était en position illicite au moment de la passe. Pour toutes les autres situations de hors-jeu (par ex. interférence avec un adversaire), le processus décisionnel demeure identique et c’est à l’arbitre qu’il revient de trancher.

À qui appartiennent les données collectées? La FIFA est l’unique propriétaire des données collectées sur le suivi des joueurs et du ballon.

À quel moment l’animation 3D est-elle créée? Une fois la décision confirmée par l’arbitre sur le terrain, les points de données utilisés pour prendre la décision sont transposés dans une animation 3D détaillant précisément la position des membres des joueurs au moment où le ballon a été joué.

Le nouveau système est-il précis ? Sur la base des résultats obtenus durant la phase de tests, longue de trois ans, la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu est le système d’assistance technologique le plus précis à disposition des arbitres vidéo pour déterminer les situation de hors-jeu. En outre, il offre une grande cohérence au niveau du placement de la ligne virtuelle de hors-jeu, notamment lorsque l’épaule ou la partie supérieure du bras délimite cette ligne.

Où le système place-t-il la ligne de hors-jeu ? Conformément à la Loi 11 des Lois du Jeu, la position de la ligne de hors-jeu est déterminée par la partie du corps (mains exceptées) la plus reculée du deuxième joueur de l’équipe qui défend le plus proche de sa ligne de but. Si le ballon est plus proche de la ligne de but que ce deuxième joueur, c’est la partie du ballon la plus proche de la ligne de but qui délimite la ligne de hors-jeu.

Que se passe-t-il en cas de dysfonctionnement du système ? Si la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu ne fonctionne pas correctement, les arbitres vidéo peuvent utiliser d’autres outils habituels, tels que la triangulation.

Comment les informations du ballon sont-elles utilisées ? Dans les situations de hors-jeu limites, où la décision peut varier d’un photogramme à l’autre, les arbitres vidéo vérifient le moment exact du premier contact avec le ballon à l’aide des données du capteur d’unité de mesure inertielle placé dans le ballon, puis sélectionnent en conséquence l’arrêt sur image correspondant.

Comment les informations sont-elles transmises à l’arbitre de champ ? Une fois que les arbitres vidéo ont mené à bien la procédure de validation du point de contact et de la ligne de hors-jeu générée automatiquement, l’arbitre assistant vidéo informe l’arbitre de champ de la décision à l’aide du système de communication audio.

Ballon connecté

Living Football

Dans cet épisode de Living Football, nous nous intéressons à la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu qui sera déployée lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Le président de la Commission des Arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, et le directeur de la sous-division Innovations technologiques du football, Johannes Holzmüller, expliquent en quoi cette technologie aidera les arbitres vidéo et les arbitres sur le terrain à prendre des décisions plus rapides, plus précises et plus cohérentes sur les situations de hors-jeu. Cet épisode de Living Football peut être visionné ci-dessous.