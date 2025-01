FIFA Player App

Les données d’intelligence footballistique augmentée, compilés par l’équipe Analyse des performances et tendances de la FIFA à l’aide d’algorithmes et de modèles capables d’intégrer et de traiter en temps réel les données d’événement et de suivi. Ces nouvelles mesures permettent d’analyser le football sous un nouvel angle, s’intéressant notamment aux différentes phases de jeu, aux courses et aux passes qui cassent les lignes adverses, aux zones de réception du ballon et au pressing exercé sur le porteur du ballon.