De quoi s’agit-il ?

La technologie sur la ligne de but est un dispositif permettant de déterminer instantanément si le ballon a entièrement franchi la ligne de but. Depuis 2014, année de son introduction dans le football, elle est devenue un élément clé du jeu.

Comment fonctionne-t-elle ?

La technologie indique si le ballon a traversé entièrement ou non la ligne de but. Cette information assiste l’arbitre dans sa prise de décision. L’information est transmise en une seconde, ce qui permet à l’arbitre de réagir immédiatement. Seuls les arbitres reçoivent le signal, qui est envoyé sur leur montre respective. Le système dispose de 14 caméras à haute vitesse placées sur les passerelles du stade ou bien sous le toit. Les données recueillies par les caméras permettent la création d'une image 3D montrée aux supporters, à la fois sur leur écran de télévision et sur l'écran géant du stade.