De quoi s’agit-il ?

Les données sont une denrée précieuse dans le football actuel. Les équipes, les médias, les diffuseurs et les organisateurs de compétitions ont besoin d’accéder aux données des joueurs, des équipes et des compétitions sous la forme de données d’événement et positionnelles. Malheureusement, ces données sont souvent incohérentes et de faible qualité car issues de sources peu fiables. En outre, généralement, elles ne sont pas conformes au Règlement général sur la protection des données de l’UE. L'écosystème des données du football de la FIFA est un réseau complexe de sources de données, processeurs de données et couches de distribution assurant la mise à disposition de données cohérentes et qualitatives en faveur de l’ensemble des parties prenantes concernées. Il s’appuie sur le lexique du football de la FIFA, un document expliquant de quelle façon la FIFA analyse le football. Celui-ci décompose chaque domaine de notre sport et propose des définitions opérationnelles et divers exemples vidéo permettant de définir clairement chaque action.

Comment fonctionne-t-il ?

Recueil de données d'événement (en direct) La procédure de recueil des données d’événement implique l’enregistrement de l’ensemble des actions se déroulant sur le terrain. Cela inclut les données relatives à chacune des actions d'un match, telles que les passes, les frappes, les remplacements, les décisions des arbitres, etc. Cette procédure vise à collecter des données aussi riches et qualitatives que possible en quelques secondes à partir du moment où l’action s’est déroulée sur le terrain. Pour ce faire, la procédure est découpée en différentes étapes opérationnelles qui donnent lieu à la création de plusieurs couches de données. Des analystes chevronnés présents au stade, connus sous le nom de « locuteurs », suivent attentivement l’action se déroulant sur le terrain et communiquent les informations pertinentes au « rédacteur », qui les saisit dans le système. Le locuteur décrit les actions de façon simple et fluide de telle sorte que le rédacteur puisse aisément intégrer les données au système et qu’elles puissent être envoyées en temps réel aux destinataires. En plus du locuteur et du rédacteur, jusqu’à deux observateurs sont parfois utilisés pour vérifier les données en temps réel et recueillir une deuxième couche d'informations complémentaires. Si les données les plus pertinentes sont collectées directement par le locuteur, ces deux observateurs apportent une vraie valeur ajoutée à un niveau plus élevé. Recueil de données positionnelles Un système de suivi optique sera installé dans les huit stades afin de recueillir les données positionnelles (coordonnées x et y) de l’ensemble des joueurs, des arbitres et du ballon. Ce système capture la position des joueurs plusieurs fois par seconde avec une précision centimétrique. Ces données relatives à la position peuvent également être utilisées pour calculer la vitesse, la distance et le sens du jeu. Les analystes du sport s’en servent pour approfondir leur travail et optimiser les performances tactiques et physiques. Plateforme de données du football La FIFA met à la disposition des parties prenantes concernées, notamment les équipes participantes, les sélectionneurs, les joueurs et les médias présents à la Coupe du Monde de la FIFA™, une plateforme d’analyse des données et des vidéos. Celle-ci a pour vocation principale de mettre les données provenant de différentes sources à la portée des parties prenantes concernées de façon conviviale et instructive. Elle aspire à devenir la seule source de données de performance de la FIFA.