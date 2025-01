À la FIFA, il nous a souvent été demandé quelles étaient nos recommandations pour ce qui est de la taille et du poids des ballons pour les différents groupes d’âge du football de jeunes. Jusqu’à récemment, aucune recherche ne nous permettait de répondre à cette question. Cependant, le département Innovations technologiques du football de la FIFA a désormais recueilli des informations auprès des confédérations, des associations membres, des académies de jeunes, des manufacturiers et de l’Université d’Erlangen en vue d’obtenir des réponses.

Le document Youth Football Specification Recommendation illustre les recherches effectuées et recommande deux options basées sur trois groupes d’âge : U-13, U-11 et U-9. Ce document prend en compte les recommandations et la réglementation des confédérations et des associations membres, les philosophies des académies de jeunes, et les options de fabrication des manufacturiers.