Depuis son apparition dans les années 1960, le gazon artificiel est utilisé dans différents sports avec différents niveaux de fréquence et de succès.

Le recours à des terrains en gazon artificiel sans remplissage ou avec un remplissage à base de sable a toujours fait l’objet de débats dans le football. Ce n’est qu’avec l’arrivée des systèmes de troisième génération, dont le remplissage allie sable et caoutchouc, que les surfaces synthétiques sont réellement devenues une alternative crédible.

Pelouse artificielle = pelouse naturelle ?

C’est dans ce contexte que la FIFA a pris conscience du potentiel des pelouses artificielles pour le développement du football. En effet, leur résistance aux intempéries et à une utilisation intensive en fait la meilleure alternative au gazon naturel. Toutefois, les pelouses artificielles de troisième génération disponibles sur le marché présentent des différences significatives en termes de qualité.

Assurance qualité

Définition de la norme

Un terrain en gazon naturel de bonne qualité demeure la référence pour les tests. La surface synthétique n’obtient l’un des labels de qualité de la FIFA et ne peut être appelée gazon artificiel qu’à la condition de remplir les exigences énoncées dans le manuel y afférent.

Une procédure en deux temps, comprenant une phase de tests en laboratoire et une seconde en conditions réelles, permet de garantir que les gazons artificiels remplissent toutes les exigences propres au football en termes de performance, sécurité, durée de vie et qualité. Les deux phases portent principalement sur les domaines suivants :

• Interactions joueur-surface • Interactions ballon-surface • Composition du produit • Résistance aux intempéries • Solidité des coutures • Durée de vie

En examinant les résultats des deux séries de tests, il est possible de s’assurer que le terrain remplit exactement les mêmes exigences que celles définies dans le Programme Qualité de la FIFA. Si les tests sont concluants, la FIFA attribue au produit le label FIFA QUALITY ou FIFA QUALITY PRO en fonction des résultats.

Assurance qualité supplémentaire de la FIFA

Outre les procédures de test obligatoires, la FIFA effectue des contrôles qualité sur des terrains sélectionnés au hasard. L’objectif est de soutenir le consommateur final en lui fournissant des conseils sur la manière d’utiliser et d’entretenir le terrain. Par ailleurs, le fabricant du gazon est informé si des travaux de réparation sont nécessaires.

Multiusage

Le gazon artificiel présente également l’avantage de pouvoir être utilisé pour d’autres types d’événements sans que cela ne détériore la qualité du terrain, à condition que ce dernier soit entretenu de manière adéquate.

Aucun ensoleillement requis

Le gazon artificiel est idéal pour les installations intérieures et les stades avec de larges zones d’ombre sur le terrain. Ne nécessitant aucun ensoleillement, il impose des frais de fonctionnement moindres que les terrains en gazon naturel. Dans les grandes enceintes ayant des tribunes entièrement couvertes et très verticales, le gazon bénéficie rarement de l’ensoleillement dont il a grand besoin. Afin d’y remédier, les exploitants ont recours à des méthodes d’entretien coûteuses et fastidieuses, comme l’éclairage infrarouge.

Utilisation plus intense

Au sein des communautés comme dans les clubs amateurs ou professionnels, les terrains en gazon naturel usés en raison d’une utilisation trop intense posent un vrai problème. Si des terrains naturels supplémentaires ne sont pas aménagés plus souvent, c’est en raison du manque de place et des coûts d’investissement et d’entretien élevés.

Plus résistante et durable que ses devancières – à condition, encore une fois, que le terrain soit correctement entretenu et utilisé –, la troisième génération de gazon synthétique permet de disposer toute l’année d’un terrain de football de bonne qualité.

Résistance aux intempéries

Les terrains en gazon artificiel permettent d’accueillir toute l’année des matches de championnat et autres séances d’entraînement, même lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Par ailleurs, un plus grand nombre de matches de championnat peuvent ainsi être disputés, en particulier au niveau amateur, et pas seulement dans des zones géographiques où le climat est le moins clément.

Recherche et développement

La recherche et le développement occupent une place clé dans le Programme Qualité de la FIFA puisqu’ils permettent d’améliorer constamment la qualité des gazons artificiels. C’est la raison pour laquelle la FIFA effectue des enquêtes sur le ressenti des joueurs et des études de cas afin d’identifier les besoins des joueurs et aboutir à des solutions scientifiques aux problèmes existants. L’objectif de la FIFA est de renforcer les exigences de test afin de rehausser la norme.

