Le Programme Qualité de la FIFA pour les buts de football a été développé pour fournir des directives aux associations membres de la FIFA et aux organisateurs de compétitions eu égard à la procédure de tests et l’utilisation des buts.

Tout comme le ballon, les buts sont essentiels dans le football. Le but traditionnel – même sous sa forme la plus rudimentaire ou improvisée (vêtements, piquets, arbres ou toute autre structure disponible) – prépare le terrain pour la plus grande joie que le football procure : marquer.