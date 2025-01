À l’issue d’une période de recherche et consultation exhaustives, la FIFA a élaboré un Programme Qualité pour systèmes électroniques de suivi et d’évaluation des performances. Ce programme se présente sous la forme d’une méthode de mesure de la précision des différents systèmes disponibles.

Métodes de test

1) Test de sécurité des dispositifs portables (IMS)

Le label de qualité IMS, défini dans les Lois du Jeu (Loi 4, paragraphe 4), indique que le système a été officiellement testé et qu’il respecte les critères de sécurité minimaux de l’International Match Standard établis par la FIFA et approuvés par l’IFAB. Pour les raisons énoncées dans le protocole de test, seuls peuvent être évalués les systèmes électroniques de suivi et d’évaluation des performances installés dans le haut du dos.