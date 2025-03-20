تنمية لعبة السيدات (مارس 2025)

يقدم FIFA العديد من برامج تطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

التطوير في أربعة اتحادات قارية في بؤرة الاهتمام، بالإضافة إلى أن رسم FIFA ملامح حقبة جديدة لمسابقات الأندية الدولية

يستعرض موقع FIFA Inside بعض أعمال التطوير الأخيرة في جميع أنحاء العالم

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم النسائية. يمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يسلط موقع ”Inside FIFA“ الضوء على بعض الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

عصر جديد لمسابقات FIFA للأندية النسائية

تستعد كرة القدم النسائية لعصر جديد على الساحة العالمية بعد أن وافق مجلس FIFA على إنشاء كأس أبطال FIFA للسيدات™ بالإضافة إلى البطولة الرئيسية الجديدة للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية: كأس العالم للأندية للسيدات FIFA™.

ستُقام النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية للسيدات FIFA™، التي تُقام كل أربع سنوات، في يناير/فبراير 2028. سيُقام نهائي كأس أبطال السيدات FIFA™، الذي سيجمع أبطال القارات الستة، في يناير/فبراير 2026.

في غضون ذلك، أصدر FIFA هذا الأسبوع النسخة الرابعة من تقرير "تحديد وتيرة كرة القدم النسائية"، وهو تقرير غني بالمعلومات حول معايير كرة القدم النسائية، والذي يُقدم رؤىً ثاقبة حول العوامل التي تُسهم في نجاح أندية ودوريات كرة القدم النسائية. يُجمع هذا التقرير، المُحسّن بشكل كبير ليشمل معلومات من 86 دوريًا و669 ناديًا، بياناتٍ من ستة مجالات رئيسية: الرياضة، والحوكمة، والوضع المالي، وتفاعل الجماهير، والبيانات والقطاع الرقمي، والمسائل المتعلقة باللاعبات. تهدف هذه البيانات إلى مساعدة الأندية والدوريات والجهات المعنية حول العالم على فهم أفضل للممارسات والاتجاهات السائدة.

جزر كوك

لا تزال أصداء كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ تتردد في جميع أنحاء المحيط الهادئ، حيث أصبحت جزر كوك أحدث دولة تُقدم خطة طويلة الأجل تُركز على تطوير كرة القدم النسائية بشكل مستدام. وتُعدّ "فين توا في كرة القدم - الخطة الاستراتيجية لكرة القدم النسائية 2025/2026" التي أُطلقت مؤخرًا في جزر كوك مبادرة تاريخية وتحويلية تهدف إلى إلهام وتمكين النساء في هذه الرياضة في جميع أنحاء جزر كوك.

أُطلق البرنامج المُخصّص للأمة البولينيزية، والذي يُركّز على مجالات رئيسية تشمل كرة القدم الشعبية، وتنمية الشباب، وإيجاد مسارات للنساء في المستويات العليا، في جزيرة راروتونجا الرئيسية، وهي وجهة سياحية شهيرة، أيتوتاكي. وصرحت توبو بروغان، مسؤولة تطوير كرة القدم النسائية في اتحاد جزر كوك لكرة القدم (CIFA): "تتمحور هذه الخطة حول تمكين اللاعبات، وبناء القيادات، وخلق فرص النمو، داخل الملعب وخارجه". وأضاف سيمون توسيلي، خبير كرة القدم النسائية في FIFA: "يُظهر اتحاد جزر كوك لكرة القدم اهتمامًا كبيرًا وحماسًا لتطوير كرة القدم النسائية في جزر كوك".

غواتيمالا

تتطور كرة القدم النسائية بشكل مطرد نحو الاحتراف في غواتيمالا بفضل رؤية الاتحاد الغواتيمالي لكرة القدم (FENAFUTG) ودعم برنامج تطوير دوري كرة القدم للسيدات التابع لـFIFA.

في عام 2024، شهد دوري تطوير كرة القدم للسيدات تحت 17 سنة زيادة بنسبة 27% في المشاركة. تم اختيار عدد كبير من اللاعبات من المسابقة في وقت لاحق إلى قائمة الفريق المؤقت لتصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA.

وقالت ديبورا ميلان، مديرة كرة القدم للسيدات : ”بطولة كرة القدم للسيدات تحت 17 سنة هي منصة منافسة وفرت للاعبات الشابات خبرة قيمة على أرض الملعب“. وأضافت: ”بالإضافة إلى ذلك، كانت البطولة أداة للنمو في قطاع كرة القدم النسائية، حيث فتحت أبواب الفرص ووفرت مساحة لتطويرهن“.

إريتريا

يعمل الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم (ENFF) على وضع استراتيجية لكرة القدم النسائية، تهدف إلى ضمان شمولية كرة القدم، وتكافؤ الفرص، والتنافسية، والاستدامة، وتوفير فرص للفتيات والنساء لممارسة هذه الرياضة، وربما بناء سبل عيشهن من خلالها. وتستند هذه الاستراتيجية إلى برنامج "Football For Schools " التابع لـFIFA ، والذي يُنفذ حاليًا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

في إطار تطوير الخطة الاستراتيجية، نظم الاتحاد الإريتري لكرة القدم النسائية ورشة عمل لبناء القدرات، بمشاركة مختلف الجهات المعنية للتعاون في مستقبل كرة القدم النسائية في إريتريا. وقد بدأت الخطة تتبلور مع تنظيم بطولة ناجحة لكرة القدم النسائية، شارك فيها 12 فريقًا من العاصمة أسمرة ومناطق أخرى.

وصرّح رئيس الاتحاد الإريتري لكرة القدم، باولوس ويلديهايمانوت أنديماريام "لضمان مشاركة واسعة النطاق للفتيات في كرة القدم، وتحقيق نمو مستدام لكرة القدم النسائية في إريتريا، من الضروري توفير فرص لعب منتظمة لمختلف الفئات العمرية،" وأضاف: "تُمثّل هذه الخطة الاستراتيجية خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف".

سانت لوسيا

بدعم من شعار ”دعهن يلعبن“، أطلق اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم مجموعة من البرامج والمسابقات لإشراك المزيد من الفتيات الصغيرات وحشد الدعم المجتمعي وتأمين رعاية الشركات.

أطلقت الدولة الكاريبية مؤخراً بطولة للفتيات تحت 14 سنة في لا فارجو في شويسول، وبدعم من FIFA، تخطط سانت لوسيا لإقامة بطولة للفتيات تحت 10 سنوات وبطولة للفتيات تحت 16 سنة.

وقال فيكتور ريد، الأمين العام للاتحاد: ”تم تصميم المشروع لإشراك الفتيات من مختلف المناطق والمدارس والمجتمعات المحلية، وتقديم كرة القدم كرياضة ممتعة ومسلية لهن“.

لقد كانت فترة مزدحمة بالنسبة للاتحاد السلوفاكي لكرة القدم الذي استضاف نهاية الأسبوع الماضي كونغرس الكونكاكاف، والذي حضره رئيسFIFA جياني إنفانتينو وكبيرة مسؤولي كرة القدم في FIFA جيل إليس، بالإضافة إلى مندوبين من جميع الاتحادات ال 41.

أوغندا

حظيت حملة كرة القدم النسائية التي نظمها FIFA في أوغندا بدعم كبير، وأكدت على الشغف الشعبي القوي بين اللاعبات الشابات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

شارك في الفعالية التي استمرت يومين حوالي 240 لاعبًا تحت سن 13 عامًا من 20 مدرسة ابتدائية في مقاطعة بوكيديا. كما عُقدت دورة تدريبية لتدريب القواعد الشعبية بمشاركة 50 معلمًا من المدارس المختارة لتزويدهم بالأدوات اللازمة لإدخال كرة القدم في المدارس للفتيات. ولا شك أن حضور نجمة المنتخب الوطني الأوغندي ومدافعة فريق واشنطن سبيريت، شادية نانكيا، كسفيرة للمهرجان، قد ألهم الفتيات.

السيشل

تستعد سيشل لاستقبال العالم في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA التي تقترب، إلا أن الاتحاد الوطني لا يزال يركز على تطوير كرة القدم النسائية. استضاف اتحاد سيشل لكرة القدم ورشة عمل لمدة يومين حول استراتيجية كرة القدم النسائية في ماهي لبدء عملية وضع خطة مدتها ثلاث سنوات. حضر ورشة العمل، التي أدارها الخبير الفني لكرة القدم النسائية في FIFA ، ثوبا سيباندا، 18 من أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين بكرة القدم النسائية في السيشل، وضمت لجنة كرة القدم النسائية، والمدربين العاملين في مختلف مستويات مسار كرة القدم النسائية، ولاعبات المنتخب الوطني السابقات والحاليات، وممثلين عن المجلس الوطني للرياضة، وغيرهم.

صرحت كريس ييب-أو، رئيسة كرة القدم النسائية في اتحاد السيشل لكرة القدم، قائلةً: "تتمتع كرة القدم النسائية في السيشل بإمكانيات هائلة، ولكن بدون خطة منظمة، سيظل التقدم غير متسق. ستضمن هذه الاستراتيجية توفير مسار واضح للفتيات الصغيرات للتطور والمنافسة وتوسيع آفاقهن".

اليونان

احتفل الاتحاد اليوناني لكرة القدم (HFF) باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار، بحضور جماهيري حاشد، ضمن فعاليات حملة FIFA لكرة القدم النسائية. حضرت أكثر من 600 فتاة إلى ملعب غليفادا البلدي للاستمتاع باللعبة الرائعة، إلى جانب حشد من الشخصيات المرموقة ولاعبات المنتخب الوطني. وقالت مهاجمة اليونان، أنستازيا سبيريدونيدو: "اليوم رأينا المستقبل. من الواضح أن هناك تطورًا، وخطوات مهمة قد اتُخذت، وقد تجلى ذلك في فعالية اليوم، سواء من خلال المشاركة الواسعة للفتيات من المدارس والأكاديميات، أو من خلال الحماس الذي ساد المكان".

منطقة البحر الكاريبي

استضافت مدينة سانت جونز، أنتيغوا، دورةً تدريبيةً رائدةً استمرت ثلاثة أيام، لـ 26 حكمة من منطقة البحر الكاريبي. وقد استضافت رابطة أنتيغوا وباربودا لكرة القدم هذه الدورة، التي هدفت إلى بناء القدرات وتوفير تدريبٍ رفيع المستوى لحكام المباريات المُدرجين في قائمة FIFA، بدعمٍ من FIFA واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ومثّل FIFA مدرب لياقة بدنية للحكام ومدرب تقني، إلى جانب العديد من مدربي الدورة.