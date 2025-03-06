تأكيد نمط وتواريخ بطولتي FIFA الجديدتين للسيدات

ستُقام بطولة كأس FIFAللبطلات™ بدءاً من عام 2026

تتنافس نخبة أندية العالم من كافة القارات لنيل لقب جديد في عالم المستديرة الساحرة

ستُقام بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA™ بدءاً من عام 2028

يشهد هذا العام وللمرة الأولى على الإطلاق تتويج نادٍ للسيدات على عرش قارته في كافة القارات الست، وهو ما يمثِّل تطوراً نوعياً في عالم كرة قدم السيدات. وبناء على موافقة مجلس FIFA في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 5 مارس/آذار 2025، سيُشكل هذا الإنجاز التاريخي السطر الأول في صفحة جديدة مشرقة بدءاً من عام 2026 مع إطلاق FIFA مسابقتين عالميتين جديدتين هما كأس FIFA للبطلات™، والبطولة الأبرز في عالم أندية السيدات: كأس العالم لأندية السيدات FIFA™.

“وعن هذا، صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو قائلاً: "وصلت كرة القدم النسائية إلى آفاق جديدة على مستوى المنتخبات الوطنية، والآن حان الوقت لإقامة مسابقات عالمية تعرض أفضل الأندية من مختلف أنحاء العالم. وستحفز مسابقات FIFA النمو، وتلهم الرياضيين، وتخلق منافسات جديدة، وتشرك المزيد من المشجعين وتتوج الأبطال من جميع أنحاء العالم.".

وأردف قائلاً: "ستكون (بطولة) كأس العالم لأندية السيدات FIFA بمثابة لحظة فارقة في تطور كرة قدم أندية السيدات، بحيث تمنح أفضل أندية العالم منصة جديرة بها للتنافس مع النخبة واستقطاب أنظار العالم إلى أندية السيدات. وإثر نقاشات واسعة مع الأطراف المعنية، سيتم تنظيم النسخة الأولى عام 2028 بمشاركة 19 نادياً، وهو يسمح بإقامة بطولة ذات نمط تنافسي وتعتمد على الجدارة الرياضية على المستوى الدولي خلال النسختين السابقتين لذلك من بطولة كأس FIFA للبطلات الجديدة".

مجلس FIFA يوافق على قرارات رئيسية بشأن مسابقات السيدات 01:52

أما جيل إليس رئيسة قسم FIFAالمعني بشؤون كرة القدم والفائزة كمدربة بلقب كأس العالم للسيدات FIFA™ مرتين، فقد قالت: "هاتين أكثر من مجرد بطولتين جديدتين، إنهما محركان لمستقبل اللعبة، وسترتقيان بالمعايير، وستوفران فرصاً قيمة للتطور والنمو، بالإضافة لتوليد عائدات جديدة، وكل ذلك على مستوى عالمي. نتوجه بالشكر للاتحادات القارية والأندية والدوريات واللاعبات وكافة الأطراف المعنية، على المناقشات البناءة والدعم المذهل، بالإضافة إلى مجلس FIFA، على اتخاذه القرار النهائي بمنح كرة قدم أندية السيدات منصة عالمية غير مسبوقة في يوم تاريخي سيُعيد رسم ملامح كرة قدم السيدات".

وبناء على قرار مجلس FIFA، ستُقام النسخة الأولى من كأس العالم لأندية السيدات FIFA في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2028 (ومن ثم كل أربع سنوات)، علماً أن ستة من هذه الأندية التي تمثل الاتحادات القارية الستة، ستخوض دوراً تمهيدياً تتأهل من خلاله الفِرق الثلاثة الفائزة لتنضم إلى 13 فريقاً آخر في المرحلة التالية التي ستتألف من أربع مجموعات. وسيكون هناك مقعدان مباشران لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بينما سيحصل الاتحاد الأوروبي على خمسة مقاعد تأهل مباشرة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى مرحلة خروج المغلوب.

وستجري كافة المباريات، بما في ذلك الدور التمهيدي والنهائيات في وجهة واحدة يحددها FIFA لاحقاً. أما التصنيف لسحب قرعة نسخة 2032، فسيتم تحديده في تاريخ لاحق مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج والأداء في كافة البطولات التي تخوضها المنتخبات في السنوات السابقة.

إطلاق كأس FIFAللبطلات™ وافق مجلس FIFA على إطلاق كأس FIFA للبطلات التي ستشهد مشاركة الفِرق الستة الفائزة بالمسابقات القارية للأندية في الموسم السابق للبطولة، حيث ستتنافس فيما بينها على لقب بطل العالم لأندية السيدات على أن تقام في السنوات التي لا تتزامن مع إقامة بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA، ومن شأن هذه البطولة الجديدة رفع مستوى التنافسية في كرة قدم السيدات على المستوى الدولي.

وسيشمل الدور التمهيدي لنسخة 2026 إجراء جولتين في مرحلة خروج المغلوب، وسيتم لاحقاً تحديد تواريخ المباريات بالتشاور مع الأندية واتحاداتها القارية، حيث ستستضيف بطلات آسيا نظيراتهن بطلات أوقيانوسيا في الجولة الأولى، ويحل الفريق الفائز ضيفاً على بطل أفريقيا في الجولة الثانية، علماً أن الفائز بينهما سيتأهل إلى نصف النهائي الذي سيجري بين يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني والأحد 1 فبراير/شباط 2026 في وجهة واحدة يُعلنهاFIFA لاحقاً. وسيتأهل الفائز إلى نصف النهائي لمواجهة بطل أوروبا، بينما ستدور مباراة نصف النهائي الأخرى بين بطلات أمريكا الجنوبية ونظيراتهن من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. هذا وستجمع المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين من الدور نصف النهائي، بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

أما التصنيف لقرعة كأس FIFA للبطلات 2027™ فسيتم تحديده بناء على نتائج نسخة 2026 التي ستُعقد بين يوم الأربعاء 27 والأحد 31 يناير/كانون الثاني 2027. أما آلية التصنيف لنسخة عام 2029، فستخضع لمشاورات إضافية، وستقام البطولة بين يومي الأربعاء 24 والأحد 28 يناير 2029.

معلومات حول تواريخ تصفيات كأس FIFAللبطلات 2026™: نهائي البطولات القارية