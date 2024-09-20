سبع نقاط أساسية عن كأس العالم للمشردين

انطلاق كأس العالم للمشردين في 21 سبتمبر/أيلول في سيول

عقد اتفاق شراكة بين FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين

تلخص FIFA Inside فحوى كأس العالم للمشردين بسبع نقاط أساسية

وقّع FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين مذكرة تفاهم في باريس في 2 أغسطس/آب، يلتزم FIFA من خلالها بتقديم الدعم إلى مؤسسة كأس العالم للمشردين وبطولتها العالمية عبر تزويدها بالمعدات (الميداليات والكؤوس وغيرها) وعبر بثّ الفعالية على منصة +FIFA، وذلك بموجب الهدف الاستراتيجي السادس للعبة العالمية 2023-2027. كأس العالم للمشردين فعالية سنوية أبصرت النور عام 2003 وسخّرت قيم لعبة كرة القدم وميزاتها لتقديم تجربة فريدة من نوعها للمحتاجين ومساعدتهم على استعادة ثقتهم بنفسهم وعدم الاستسلام، لذلك تتوجّه أنظار FIFA Inside إلى نسخة عام 2024 من البطولة التي تستضيفها عاصمة جمهورية كوريا، سيول، وهي البطولة الأولى من نوعها التي تقام في آسيا. وللتعرف أكثر إلى البطولة التي تنطلق في 21 سبتمبر/أيلول في جامعة هانيانغ في العاصمة واكتشاف المزيد من المعلومات عنها، سنحاول تلخيص فحوى هذه الفعالية الفريدة من نوعها بسبع نقاط أساسية.

1 - فرصة واحدة لا أكثر

يمكنك المشاركة بكأس العالم للمشردين مرة واحدة في حياتك. تمكنت بطولة كأس العالم للمشردين من تسخير قوة كرة القدم لإحداث تغيير إيجابي على حياة 1.2 مليون مشرّد حول العالم. وتساعد مؤسسة كأس العالم للمشردين 100 ألف شخص حول العالم وتقدّم لهم الدعم. وتهدف هذه القاعدة التي لا تسمح بالمشاركة إلّا مرّة واحدة إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من الاستفادة من هذه الفرصة بهدف الانطلاق مجدداً في حياتهم، ومن هنا تأتي فلسفة هذه البطولة وقوتها، فهي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة جميع المشاركين فيها.

2- شبكة عالمية على مدار السنة

لا تكتفي مؤسسة كأس العالم للمشردين بتنظيم الفعالية مرة في السنة، بل تعمل على مدار العام بفضل شبكتها العالمية التي تضمّ 70 دولة عضوة موزّعة على القارّات كافة. وتهدف هذه الجهود الجماعية والعمل المضني إلى معالجة مسألة الاندماج العالمية وتوفير الدعم المناسب لتأمين المسكن والصحة العقلية والتدريب الوظيفي باستخدام كرة القدم كوسيلة أساسية.

كنت أحتسي الجعة مع صديقي هارالد شميد، الذي يدير صحيفة يبيعها المشردون في شوارع مدينة غراز النمساوية، وشاركنا في المؤتمر السنوي لشبكة الصحف المباعة في الشوارع، ثمّ جلسنا نتسامر ونتبادل أطراف الحديث حول كيفية تغيير العالم. مل يونغ أحد مؤسسي كأس العالم للمشردين

3- نسخة أصلية

فئتان عامتان. يجمع كأس العالم للمشردين منتخبات من الرجال، ومنتخبات أخرى مؤلفة من الرجال والنساء، أما كأس العالم للمشردات فتشارك فيه منتخبات مؤلفة من السيدات حصراً. تقام المباريات على ملاعب مصغّرة وتدوم طوال 15 دقيقة، وتتألف من شوطين يمتدّ كلّ منهما على سبع دقائق ونصف تفصل بينهما استراحة لمدة دقيقة واحدة. لا تنته المباريات بالتعادل أبداً، ففي حال التعادل، تحدّد ركلات الترجيح الفائز بالمباراة. وفي هذه النسخة من ركلات الترجيح، يبدأ مسدّد الركلة من منتصف الملعب ويشقّ طريقه نحو المرمى. يتألف كلّ فريق من ثمانية لاعبين، ولكن لا يتواجد أكثر من أربعة لاعبين على أرض الملعب، بحيث يمكن تبديلهم.

4- ما أجمل السفر

يمنح كأس العالم للمشردين المشاركين فيه فرصة السفر والتعرف على ثقافات جديدة عبر زيارة أجمل الأماكن في العالم، وفي النسخ الثمانية عشرة الماضية، حطّت البطولة رحالها تحت برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى شواطئ ريو دي جانيرو البرازيلية وكايب تاون في جنوب أفريقيا وفي ميلانو الإيطالية وإدنبره الاسكتلندية وأمستردام الهولندية وملبورن الأسترالية والعاصمة التشيلية سانتياغو. وفي سبتمبر/أيلول ستكون سيول على موعد لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من البطولة.

5 - مهرجان كروي ممتع!

لضمان مواجهة ثلاثة لاعبين للاعبين إثنين، يجب على أحد المهاجمين ألا يتخطّى منتصف الملعب، ما يضيف على المباراة طابع الإثارة ويرغم اللاعبين على استخدام السرعة والحركة والمهارات لتسديد أكبر عدد ممكن من الأهداف. وتجدر الإشارة إلى أنّ النسخة الأخيرة من البطولة عام 2023 أقيمت في مدينة سكرامنتو، حيث تواجهت المنتخبات في 232 مباراة طوال ثمانية أيام، وسجّلت 2276 هدفاً، أي بمعدّل 10 أهداف في المباراة.

6 - المكسيك تتربع على عرش البطولة

تزخر المكسيك بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ النسخة الرجالية من كأس العالم بمجموع أربعة ألقاب (2015 و2016 و2018 و2019) تليها تشيلي التي حققت اللقب ثلاث مرات (2012 و2014 و2023) بالتساوي مع البرازيل (2010 و2013 و2017). وتأتي إيطاليا التي رفعت الكأس مرتين (2004 و2005) بالتساوي مع استكلندا (2007 و2011) لتكمل قائمة المنتخبات التي حققت اللقب أكثر من مرّة واحدة. أما في كأس العالم للمشردات، فتغرّد المكسيك خارج السرب، بعدما حققت اللقب ثماني مرّات من أصل 12 نسخة منذ العام 2008، وتليها منتخبات تشيلي وكينيا والبرازيل وزامبيا التي لم تظفر باللقب سوى مرة واحدة.

7 - الفن السابع

شكّل كأس العالم للمشردين مصدر إلهام لعالم السينما بعدما صدر فيلم على منصة نتفليكس بعنوان "اللعبة الجميلة" "The Beautiful Game" يرتكز على التاريخ العريق للعبة ويتناول رحلة المنتخب الإنجليزي إلى روما للمشاركة في البطولة. وقد استند منتجو الفيلم على أكثر من 100 قصة وتجربة واقعية من كأس العالم للمشردين طوال سنوات إقامته لكتابة السيناريو. وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم الممثلين الثانويين في الفيلم كانوا قد شاركوا في البطولة سواء بصفة لاعبين أو مدربين أو مديري منتخبات.