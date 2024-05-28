المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

ستتلقى 16 منظمة حول العالم، ثلاثة منها اتحادات وطنية لكرة القدم، تمويلاً في إطار الدورة الأولى من برنامج الرياضة لتمكين المرأة. يأتي هذا المشروع كثمرة لتعاون بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، بينما تُنفِّذه منظمة La Guilde غير الحكومية. يُساهم هذا البرنامج في تحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والذي يُعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، كما ينسجم ذلك مع سياسة التطوير النسوي في ألمانيا، التي وضعت نهجاً لتحقيق المساواة بين الجنسين يعتمد على الرياضة، وكذلك مع برنامج FIFA لتنمية المرأة، الذي يهدف إلى تعزيز نمو كرة القدم للسيدات. وفي أعقاب الدعوة لتقديم المشاريع التي تم إطلاقها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قدّمت 200 منظمة من 30 دولة شريكة للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي باقتراحات مشاريع. وكانت إحدى الشروط على المشاريع المقترحة أن تُظهر كيفية توظيف الرياضة كأداة لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف الجنسي أو العنف المرتكَب على أساس الجنس، وتمكين المرأة وتعزيز دورها. وتهدف المشاريع الستة عشر الناجحة إلى مكافحة عدم المساواة بين الجنسين وتسهيل وصول المرأة إلى المناصب القيادية والاندماج المهني واكتساب المهارات الحياتية والصحية من خلال الرياضة. ومن بين المشاريع الـ16، تم اختيار ثلاثة مشاريع من الاتحادات الأعضاء لدى FIFA وهي من الاتحاد التوغولي لكرة القدم، والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، والاتحاد الغاني لكرة القدم. قائمة الجهات المقبولة:
الاتحاد التوغولي لكرة القدم (توغو)*
الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم (إندونيسيا)*
الاتحاد الغاني لكرة القدم (غانا)*
منظمة ENGIM (ألبانيا)*
منظمة معاً لتعزيز الثقة المشتركة، TAKT (مقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك)*
منظمة بريق للتعليم والتنمية (الأردن)*
حركة السلام الدائم (لبنان)*
منظمة Cleo (كولومبيا)*
منظمة اتحاد الفتيات المتحدات لكرة القدم Girls United Football Association (المكسيك)*
مؤسسة أناهات من أجل التغيير Anahat for Change Foundation (الهند)*
جمعية سودار Sudhaar Society (باكستان)**
منظمة متطوعي الابتكارات من أجل التنمية Action des Volontaires d’Innovations pour le Développement، AVID (الكونغو الديمقراطية)**
منظمة التطوع الدولية من أجل التنمية Volontariato Internazionale per lo Sviluppo، VIS (غانا)**
منظمة المنتدى المجتمعي Community Forum Organization، COFO (مالاوي)*
منظمة غداً عند الفجر Demain Dès l’Aube (توغو)*
الرابطة التوغولية للترويج للرياضة للجميع Association Togolaise pour la Promotion du Sport pour Tous، ATPST (توغو)* تضم القائمة عشرة مشاريع خاصة بكرة القدم، وأربعة مشاريع متعدّدة الرياضات، ومشروع واحد للرجبي ومشروع واحد للكرة الطائرة. ومن بين هذه المشاريع، سبعة في أفريقيا، وثلاثة في آسيا، واثنان في أمريكا اللاتينية، واثنان في الشرق الأوسط واثنان في غرب البلقان.
وعن هذا البرنامج، قال ينز إلسنر، مدير البرنامج العالمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "لقد أسعدنا جداً العدد الهائل من الطلبات التي وصلتنا؛ والتي تعود جميعها لمنظمات تستخدم قوة الرياضة لتحسين مستوى المساواة بين الجنسين في مجتمعاتها. أنا مقتنع بأنه سيكون للمنظمات الفائزة تأثير من خلال التواصل مع الجيل الشاب، وإظهار أنه بالإمكان الوصول إلى مجتمع أكثر شمولاً وعدالة." وبهذه المناسبة، قالت ساراي بيرمان، رئيسة قسم FIFA لكرة القدم للسيدات "يُكرّس FIFA جهوده لتوسيع تمثيل السيدات ورفع مستوى التنوّع في كرة القدم على كافة المستويات، داخل وخارج الملعب، وهذه المبادرة هي مثال رائع لقدرتنا على خلق المزيد من الفرص للسيدات من خلال التعاون مع الآخرين. كرة القدم للسيدات هي بمثابة أحد أهم المنابر المتاحة أمامنا للارتقاء بحياة الفتيات والسيدات، ولهذا فإني سعيدة جداً لكون 3 اتحادات وطنية و13 منظمة من أرجاء العالم ستتلقى تمويلاً في إطار الدورة الأولى من التمويل الجزئي بموجب برنامج الرياضة لتمكين المرأة." *شريطة مصادقة وحدة مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. **شريطة مصادقة وحدة مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، مع واجب تلقي خطابات الالتزام بالمشروع من المدارس الشريكة.