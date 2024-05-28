المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

ستتلقى 16 منظمة حول العالم، ثلاثة منها اتحادات وطنية لكرة القدم، تمويلاً في إطار الدورة الأولى من برنامج الرياضة لتمكين المرأة. يأتي هذا المشروع كثمرة لتعاون بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، بينما تُنفِّذه منظمة La Guilde غير الحكومية. يُساهم هذا البرنامج في تحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والذي يُعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، كما ينسجم ذلك مع سياسة التطوير النسوي في ألمانيا، التي وضعت نهجاً لتحقيق المساواة بين الجنسين يعتمد على الرياضة، وكذلك مع برنامج FIFA لتنمية المرأة، الذي يهدف إلى تعزيز نمو كرة القدم للسيدات. وفي أعقاب الدعوة لتقديم المشاريع التي تم إطلاقها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قدّمت 200 منظمة من 30 دولة شريكة للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي باقتراحات مشاريع. وكانت إحدى الشروط على المشاريع المقترحة أن تُظهر كيفية توظيف الرياضة كأداة لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف الجنسي أو العنف المرتكَب على أساس الجنس، وتمكين المرأة وتعزيز دورها. وتهدف المشاريع الستة عشر الناجحة إلى مكافحة عدم المساواة بين الجنسين وتسهيل وصول المرأة إلى المناصب القيادية والاندماج المهني واكتساب المهارات الحياتية والصحية من خلال الرياضة. ومن بين المشاريع الـ16، تم اختيار ثلاثة مشاريع من الاتحادات الأعضاء لدى FIFA وهي من الاتحاد التوغولي لكرة القدم، والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، والاتحاد الغاني لكرة القدم. قائمة الجهات المقبولة: