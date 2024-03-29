اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fecofa.cd

العنوان

31,

avenue de la Justice c/Gombe,

Boîte postale 1284,

1 KINSHASA

Congo DR

طرق التواصل

الهاتف: +243-80/837 1229

البريد الإلكتروني:info@fecofa.cd

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Dieudonne SAMBI

Vice President

Guy KABEYA

General Secretary

Innocent KIBUNDULU

Media And Communication Manager

Jerry ANGENGWA

Technical Director

Medard LUSADUSU

National Coach Men

Sebastien DESABRE

National Coach Women

Papy KIMOTO

Chairperson of the Referees Committee

Donatien TSHIMANGA

Head/Director of the Referees Department

Moise MIBOTI KIBOLA

Referee Coordinator

Moise MIBOTI KIBOLA

Futsal Coordinator

Maxans LANDO

تصنيف جمهورية الكونغو الديمقراطية

تصنيف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية للرجال
تصنيف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
104
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
This picture taken on May 30, 2015 shows a sign at the World football governing body FIFA's headquarters in Zurich. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
لجنة الأخلاقيات
الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تُوقف مدرب شباب سابق لمدة 20 عاماً بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 25: FIFA Institutional Imagery at the Home of FIFA on May 25, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
الاتحادات الأعضاء
تعيين لجنة تسوية لاتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
٢٤ أبريل ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: A general view of the new FIFA Regional offices in Kigali as part of the 73rd FIFA Congress at Kigali Pelé Stadium on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
لجنة الأخلاقيات
لجنة الأخلاقيات بـ FIFA تعلق مؤقتاً نشاط مدربٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية
٢٢ مارس ٢٠٢٣
KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 20: FIFA President Gianni Infantino with players during the Award Ceremony at the African School Champions Cup 2022 Knockout Phase final matches on February 20, 2022 in Kinshasa, Democratic Republic Of Congo. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
لقاء بين الرئيسين إنفانتينو وفليكس تشيسكيدي في نيويورك
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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YOKOHAMA, JAPAN - DECEMBER 18: Goldon boot winner Cristiano Ronaldo of Real Madrid after the FIFA Club World Cup final match between Real Madrid and Kashima Antlers at International Stadium Yokohama on December 18, 2016 in Yokohama, Japan. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 14: The TP Mazembe Englebert team pray in the goalmouth before the FIFA Club World Cup 2010 match between TP Mazembe Englebert and SC Internacional at Mohamed Bin Zayed Stadium on December 14, 2010 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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