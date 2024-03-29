اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fecofa.cd
العنوان
31,
avenue de la Justice c/Gombe,
Boîte postale 1284,
1 KINSHASA
Congo DR
طرق التواصل
الهاتف: +243-80/837 1229
البريد الإلكتروني:info@fecofa.cd
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Dieudonne SAMBI
Vice President
Guy KABEYA
General Secretary
Innocent KIBUNDULU
Media And Communication Manager
Jerry ANGENGWA
Technical Director
Medard LUSADUSU
National Coach Men
Sebastien DESABRE
National Coach Women
Papy KIMOTO
Chairperson of the Referees Committee
Donatien TSHIMANGA
Head/Director of the Referees Department
Moise MIBOTI KIBOLA
Referee Coordinator
Moise MIBOTI KIBOLA
Futsal Coordinator
Maxans LANDO
تصنيف جمهورية الكونغو الديمقراطية
تصنيف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية للرجال
تصنيف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
104
بوليفيا
بوليفيا
1203.09
105
ساموا
ساموا
1202.69
106
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1200.48
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
لجنة الأخلاقيات
الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تُوقف مدرب شباب سابق لمدة 20 عاماً بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣
لجنة الأخلاقيات
لجنة الأخلاقيات بـ FIFA تعلق مؤقتاً نشاط مدربٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية
٢٢ مارس ٢٠٢٣