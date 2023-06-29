اتحاد توغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ftftogo.com
العنوان
Route de Kegué,
Boîte postale 05,
LOME
Togo
طرق التواصل
الهاتف: +228/22 26 43 43
البريد الإلكتروني:fetofoot@gmail.com
التنظيم
President
Kossi Guy AKPOVY
Vice President
Agoro MEDJESSIRIBI
Aklisso AMAH
General Secretary
Tete Gagnon AGBODAN
Treasurer
Bireani BEDINADE
Media And Communication Manager
Nolakina BOROZE
Technical Director
Sebabi GNENI
National Coach Men
Paulo DUARTE
National Coach Women
Kai TOMETY
Chairperson of the Referees Committee
Mana DZODOPE
Head/Director of the Referees Department
Kokou NTALE
Referee Coordinator
Kokou NTALE
Futsal Coordinator
Amavi PATATU
تصنيف توغو
تصنيف منتخب توغو للرجال
تصنيف منتخب توغو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
119
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
1114.37
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد توغو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.