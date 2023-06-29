اتحاد توغو لكرة القدم

اتحاد توغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ftftogo.com

العنوان

Route de Kegué,

Boîte postale 05,

LOME

Togo

طرق التواصل

الهاتف: +228/22 26 43 43

البريد الإلكتروني:fetofoot@gmail.com

التنظيم

President

Kossi Guy AKPOVY

Vice President

Agoro MEDJESSIRIBI

Aklisso AMAH

General Secretary

Tete Gagnon AGBODAN

Treasurer

Bireani BEDINADE

Media And Communication Manager

Nolakina BOROZE

Technical Director

Sebabi GNENI

National Coach Men

Paulo DUARTE

National Coach Women

Kai TOMETY

Chairperson of the Referees Committee

Mana DZODOPE

Head/Director of the Referees Department

Kokou NTALE

Referee Coordinator

Kokou NTALE

Futsal Coordinator

Amavi PATATU

تصنيف توغو

تصنيف منتخب توغو للرجال
تصنيف منتخب توغو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
119
قبرص
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1114.37

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد توغو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد توغو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
1973 World Cup Qualifier, Wembley Stadium, 17th October, 1973, England 1 v Poland 1, Poland's Grzegorz Lato waves to the crowd as he celebrates his team's qualification for the World Cup after their vital World Cup qualifier, The 1-1 draw meant England did not qualify for the 1974 tournament in West Germany (Photo by Bob Thomas Sports Photography via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
خمس مفاجآت كبرى في تصفيات كأس العالم
١٧ مارس ٢٠٢٢
Paulo Duarte ( Entraineur Burkina Faso ) FOOTBALL : Burkina Faso vs Tunisia - African Cup of Nations 2017 - Libreville - 28/01/2017 Panoramic/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
دوارتي: السنغال المرشح رقم واحد لكن كل شيء ممكن
٢٩ أغسطس ٢٠٢١
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البطولات
البحث عن المجد المحلي قبل الاختبار العالمي
١٥ يناير ٢٠٢١
البطولات
لوروا: السنغال مرشح فوق العادة في مجموعتنا
٢٢ أبريل ٢٠٢٠
كانت سنة 2006 تاريخية بالنسبة لكرة القدم التوجولية، كيف لا وهي السنة التي تأهل فيها منتخب توجو لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم FIFA (نسخة المانيا 2006)، وكانت المرة الأخيرة التي يشارك فيها هذا المنتخب الأفريقي في النهائيات.
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