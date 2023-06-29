البطولات لوروا: السنغال مرشح فوق العادة في مجموعتنا ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

كانت سنة 2006 تاريخية بالنسبة لكرة القدم التوجولية، كيف لا وهي السنة التي تأهل فيها منتخب توجو لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم FIFA (نسخة المانيا 2006)، وكانت المرة الأخيرة التي يشارك فيها هذا المنتخب الأفريقي في النهائيات.