الاتحاد اللبناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-lfa.com.lb
العنوان
Verdun Street - Bristol,
Radwan Center,
P.O. Box 4732,
BEIRUT
Lebanon
طرق التواصل
الهاتف: +961-1/745 745
البريد الإلكتروني:lfa@lebanonfa.com
فاكس: +961-1/349 529
التنظيم
President
Hachem HAIDAR
Vice President
Mahmoud EL RABAAH
Raymond SEMAAN
General Secretary
Jihad EL CHOHOF
Treasurer
Mahmoud EL RABAAH
Technical Director
Bassem MOHAMAD
National Coach Men
Miodrag RADULOVIC
National Coach Women
Jouana HAMZE
Referee Coordinator
Tallat NAJM
Futsal Coordinator
Semaan DOUAIHY
تصنيف لبنان
تصنيف منتخب لبنان للرجال
تصنيف منتخب لبنان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
113
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
1165.17
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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