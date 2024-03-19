الاتحاد اللبناني لكرة القدم

الاتحاد اللبناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-lfa.com.lb

العنوان

Verdun Street - Bristol,

Radwan Center,

P.O. Box 4732,

BEIRUT

Lebanon

طرق التواصل

الهاتف: +961-1/745 745

البريد الإلكتروني:lfa@lebanonfa.com

فاكس: +961-1/349 529

التنظيم

President

Hachem HAIDAR

Vice President

Mahmoud EL RABAAH

Raymond SEMAAN

General Secretary

Jihad EL CHOHOF

Treasurer

Mahmoud EL RABAAH

Technical Director

Bassem MOHAMAD

National Coach Men

Miodrag RADULOVIC

National Coach Women

Jouana HAMZE

Referee Coordinator

Tallat NAJM

Futsal Coordinator

Semaan DOUAIHY

تصنيف لبنان

تصنيف منتخب لبنان للرجال
تصنيف منتخب لبنان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
113
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
114
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1168.12
115
لبنان
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
الهند
1165.17

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
132
لبنان
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد اللبناني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد اللبناني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - JANUARY 12: FIFA President Gianni Infantino during the AFC Asian Cup Group A match between Qatar and Lebanon at Lusail Stadium on January 12, 2024 in Lusail City, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يعرب عن سعادته بعودته إلى قطر لحضور المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023
١٢ يناير ٢٠٢٤
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 19: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime Minister of the Republic of Lebanon Najib Mikati in New York, United States of America on September 19, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
رئيس FIFA يناقش سبل تطوير كرة القدم مع الوفد اللبناني
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
Super Girls FC players pose for a group photo after their training in Aabbassiye, Lebanon.
كرة القدم للسيدات
تطوير كرة القدم للسيدات يتخطى التحديات في جنوب لبنان
١٧ أغسطس ٢٠٢٣
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RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
Al Ahed Stadium, Lebanon
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد على تحديث الملاعب في لبنان
UAE players celebrate winning the 2022 Qatar World Cup Asian Qualifiers football match between United Arab Emirates and South Korea, at the Al-Maktoum Stadium in the Gulf emirate of Dubai, on March 29, 2022. (Photo by Ryan LIM / AFP) (Photo by RYAN LIM/AFP via Getty Images)
تصفيات آسيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
الإمارات تضرب موعداً مع أستراليا في الملحق وفيتنام تصنع التاريخ
Trent Sainsbury AUS, Yuya Osako JPN, OCTOBER 12, 2021 - Football / Soccer : FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 Asian Qualifier Final Round Group A match between Japan - Australia at Saitama Stadium 2002, Saitama, Japan. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN 171771160
تصفيات آسيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
السعودية واليابان وأستراليا في منافسة ثلاثية، وصراع الملحق يشتعل
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Yacine Brahimi of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الجزائر تتوج بكأس العرب في بطولة استثنائية
DOHA, QATAR - DECEMBER 03: Khalid Al Hajri of Oman celebrates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Oman and Qatar at Education City Stadium on December 03, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
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