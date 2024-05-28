الاتحاد اللبناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-lfa.com.lb
العنوان
Verdun Street - Bristol,
Radwan Center,
P.O. Box 4732,
BEIRUT
Lebanon
طرق التواصل
الهاتف: +961-1/745 745
البريد الإلكتروني:lfa@lebanonfa.com
فاكس: +961-1/349 529
التنظيم
الرئيس
هاشم حيدر
نائب الرئيس
ريمون سمعان
محمود الرباح
الأمين العام
جهاد الشحوف
أمين الصندوق
محمود الرباح
المدير الفني
باسم محمد
مدرب وطني لفريق الرجال
ميودراغ رادولوفيتش
مدرب وطني لفريق السيدات
Jouana HAMZE
منسق الحكّام
طلعت نجم
منسق المباريات داخل الصالات
سمعان الدويهي
أحدث المواضيع من الاتحاد اللبناني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يعرب عن سعادته بعودته إلى قطر لحضور المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023
١٣ يناير ٢٠٢٤