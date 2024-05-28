FIFA.com

الاتحاد اللبناني لكرة القدم

الاتحاد اللبناني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-lfa.com.lb

العنوان

Verdun Street - Bristol,

Radwan Center,

P.O. Box 4732,

BEIRUT

Lebanon

طرق التواصل

الهاتف: +961-1/745 745

البريد الإلكتروني:lfa@lebanonfa.com

فاكس: +961-1/349 529

التنظيم

الرئيس

هاشم حيدر

نائب الرئيس

ريمون سمعان

محمود الرباح

الأمين العام

جهاد الشحوف

أمين الصندوق

محمود الرباح

المدير الفني

باسم محمد

مدرب وطني لفريق الرجال

ميودراغ رادولوفيتش

مدرب وطني لفريق السيدات

Jouana HAMZE

منسق الحكّام

طلعت نجم

منسق المباريات داخل الصالات

سمعان الدويهي

تصنيف لبنان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد اللبناني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد اللبناني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - JANUARY 12: FIFA President Gianni Infantino during the AFC Asian Cup Group A match between Qatar and Lebanon at Lusail Stadium on January 12, 2024 in Lusail City, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يعرب عن سعادته بعودته إلى قطر لحضور المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023
١٣ يناير ٢٠٢٤
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 19: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime Minister of the Republic of Lebanon Najib Mikati in New York, United States of America on September 19, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
رئيس FIFA يناقش سبل تطوير كرة القدم مع الوفد اللبناني
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
Cookie Settings