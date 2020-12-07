اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم

اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nfsbih.ba

العنوان

Bulevar Meše Selimovića 95,

71000 SARAJEVO

Bosnia and Herzegovina

طرق التواصل

الهاتف: +387-33/276 676

البريد الإلكتروني:info_nsbih@nsbih.ba

فاكس: +387-33/444 332

التنظيم

President

Vico ZELJKOVIC

Vice President

Irfan DURIC

Ivan BEUS

General Secretary

Adnan DZEMIDZIC

Treasurer

Neso BOROVCANIN

Media And Communication Manager

Slavica PECIKOZA

Technical Director

Darko LJUBOJEVIC

National Coach Men

Savo MILOSEVIC

National Coach Women

Samira HUREM

Chairperson of the Referees Committee

Elmir PILAV

Head/Director of the Referees Department

Tarik KECO

Referee Coordinator

Tarik KECO

Futsal Coordinator

Murat JAHA

تصنيف البوسنة والهرسك

تصنيف منتخب البوسنة والهرسك للرجال
تصنيف منتخب البوسنة والهرسك للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1342.57

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1390.54

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠