اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nfsbih.ba
العنوان
Bulevar Meše Selimovića 95,
71000 SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
طرق التواصل
الهاتف: +387-33/276 676
البريد الإلكتروني:info_nsbih@nsbih.ba
فاكس: +387-33/444 332
التنظيم
President
Vico ZELJKOVIC
Vice President
Irfan DURIC
Ivan BEUS
General Secretary
Adnan DZEMIDZIC
Treasurer
Neso BOROVCANIN
Media And Communication Manager
Slavica PECIKOZA
Technical Director
Darko LJUBOJEVIC
National Coach Men
Savo MILOSEVIC
National Coach Women
Samira HUREM
Chairperson of the Referees Committee
Elmir PILAV
Head/Director of the Referees Department
Tarik KECO
Referee Coordinator
Tarik KECO
Futsal Coordinator
Murat JAHA
تصنيف البوسنة والهرسك
تصنيف منتخب البوسنة والهرسك للرجال
تصنيف منتخب البوسنة والهرسك للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
61
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1412.45
62
تركيا
تركيا
1404.24
63
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1401.01
64
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
1390.54
١٥ مارس ٢٠٢٤
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