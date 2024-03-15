اتحاد ملاوي لكرة القدم

اتحاد ملاوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fam.mw

العنوان

Chiwembe Technical Centre,

Off Chiwembe Road,

P.O. Box 51657,

LIMBE

Malawi

طرق التواصل

الهاتف: +265-1/987 201

البريد الإلكتروني:gs@fam.mw

فاكس: +265-1/875 109

التنظيم

President

Fleetwood HAIYA

Vice President

Jabbar ALIDE

James MWENDA

Madalitso KUYERA

General Secretary

Alfred GUNDA

Treasurer

Christopher MDOLO

Media And Communication Manager

Gomezzani ZAKAZAKA

Technical Director

Benjamin KUMWENDA

National Coach Men

Patrick MABEDI

National Coach Women

Lovemore FAZILI

Chairperson of the Referees Committee

Rashid MTELELA

Head/Director of the Referees Department

Fredrick KHOROPA

Referee Coordinator

Fredrick KHOROPA

Futsal Coordinator

Pikawo NGALAMILA

تصنيف مالاوي

تصنيف منتخب مالاوي للرجال
تصنيف منتخب مالاوي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
120
ليبيا
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
154
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
باكستان
949.54

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ملاوي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ملاوي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
HONG KONG, CHINA - DECEMBER 08: F4S Partical Session and F4s Challage match during the Football for Schools at HK Jockey Club National Training Centre on December 8, 2023 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/FIFA)
المنظمة
برنامج كرة القدم للمدارس يحتفل باليوم الدولي للتعليم
٢٤ يناير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino (L) poses for a photo with Football Association Of Malawi President Fleetwood Haiya during a meeting on December 20, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
لقاء بين الرئيس الجديد لاتحاد مالاوي لكرة القدم والسيد جياني إنفانتينو في جدة
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
FRANCE, PARIS - OCTOBER 25: FIFA President Gianni Infantino and Football Association of Malawi President Walter Nyamilandu during a meeting at FIFA Paris Offices on October 25, 2023 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يشيد برئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم على جهود التطوير الكروي في البلاد
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣
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استمرار نمور كرة القدم للسيدات في جنوب أفريقيا بدعم من FIFA
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مالاوي وزامبيا تستضيفان ورشتي عمل ترخيص أندية كرة القدم النسائية
General view of FIFA/AFD : Inclusive academies - Djibouti
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اختيار موريتانيا ومالاوي وجيبوتي لبرنامج أكاديميات كرة القدم الشاملة بدعم من FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية
Senegal winners of the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals Final match between Senegal and Egypt held at Olembe Stadium in Yaounde, Cameroon on 06 February 2022 ©Samuel Shivambu/BackpagePix
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