اتحاد ملاوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fam.mw
العنوان
Chiwembe Technical Centre,
Off Chiwembe Road,
P.O. Box 51657,
LIMBE
Malawi
طرق التواصل
الهاتف: +265-1/987 201
البريد الإلكتروني:gs@fam.mw
فاكس: +265-1/875 109
التنظيم
President
Fleetwood HAIYA
Vice President
Jabbar ALIDE
James MWENDA
Madalitso KUYERA
General Secretary
Alfred GUNDA
Treasurer
Christopher MDOLO
Media And Communication Manager
Gomezzani ZAKAZAKA
Technical Director
Benjamin KUMWENDA
National Coach Men
Patrick MABEDI
National Coach Women
Lovemore FAZILI
Chairperson of the Referees Committee
Rashid MTELELA
Head/Director of the Referees Department
Fredrick KHOROPA
Referee Coordinator
Fredrick KHOROPA
Futsal Coordinator
Pikawo NGALAMILA
تصنيف مالاوي
تصنيف منتخب مالاوي للرجال
تصنيف منتخب مالاوي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
120
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
154
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
949.54
١٥ مارس ٢٠٢٤
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