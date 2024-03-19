الاتحاد الأردني لكرة القدم

الاتحاد الأردني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jfa.jo

العنوان

Al-Hussein Youth City,

P.O. Box 962024,

11196 AMMAN

Jordan

طرق التواصل

الهاتف: +962-6/565 7662

البريد الإلكتروني:info@jfa.com.jo

فاكس: +962-6/565 7660

التنظيم

President

HRH PRINCE ALI BIN AL HUSSEIN

Vice President

Marwan JUMA

General Secretary

SAMAR NASSAR

Treasurer

Marwan JUMA

Media And Communication Manager

MOHD AYASRAH

Mustafa ARQAWI

Technical Director

Alexander ZWIERS

National Coach Men

Lhoussaine AMMOUTA

National Coach Women

David DE SOUZA

Chairperson of the Referees Committee

Louie OUMEISH

Head/Director of the Referees Department

Omar ABU LOUM

Referee Coordinator

Omar ABU LOUM

تصنيف الأردن

تصنيف منتخب الأردن للرجال
تصنيف منتخب الأردن للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
72
فيجي
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1305.48

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الأردني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأردني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - FEBRUARY 10: Hassan Al Haydos of Qatar lifts the AFC Asian Cup trophy after their team's victory in the AFC Asian Cup final match between Jordan and Qatar at Lusail Stadium on February 10, 2024 in Lusail City, Qatar. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يحضر نهائي كأس آسيا 2023 "المذهل" في الدوحة
١٠ فبراير ٢٠٢٤
FIFA knowledge Exchange workshop in Osaka, Japan
التطور التقني
ورشة عمل توجيهية للاتحادات الوطنية الآسيوية حول تطوير المواهب الكروية
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Amir Sayoud of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup Winner's Trophy following the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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