الاتحاد الأردني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jfa.jo
العنوان
Al-Hussein Youth City,
P.O. Box 962024,
11196 AMMAN
Jordan
طرق التواصل
الهاتف: +962-6/565 7662
البريد الإلكتروني:info@jfa.com.jo
فاكس: +962-6/565 7660
التنظيم
President
HRH PRINCE ALI BIN AL HUSSEIN
Vice President
Marwan JUMA
General Secretary
SAMAR NASSAR
Treasurer
Marwan JUMA
Media And Communication Manager
MOHD AYASRAH
Mustafa ARQAWI
Technical Director
Alexander ZWIERS
National Coach Men
Lhoussaine AMMOUTA
National Coach Women
David DE SOUZA
Chairperson of the Referees Committee
Louie OUMEISH
Head/Director of the Referees Department
Omar ABU LOUM
Referee Coordinator
Omar ABU LOUM
تصنيف الأردن
تصنيف منتخب الأردن للرجال
تصنيف منتخب الأردن للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
72
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد الأردني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤