اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffm.mk

العنوان

Bul. ASNOM br. 21,

MK - 1000 SKOPJE

North Macedonia

طرق التواصل

الهاتف: +389-2/3204 470

البريد الإلكتروني:ffm@ffm.com.mk

فاكس: +389-2/3165 448

التنظيم

President

Muamed SEJDINI

Vice President

Lazar RAKIDJIEV

General Secretary

Natalia BOZHINOVSKA

Treasurer

Snezana KARAJOVANOVA

Media And Communication Manager

Zlatko ANDONOVSKI

Technical Director

Zoran STRATEV

National Coach Men

Blagoja MILEVSKI

National Coach Women

Kiril IZOV

Chairperson of the Referees Committee

Dimitar MECKAROVSKI

Head/Director of the Referees Department

Dimitar MECKAROVSKI

Referee Coordinator

Dimitar MECKAROVSKI

تصنيف مقدونيا الشمالية

تصنيف منتخب مقدونيا الشمالية للرجال
تصنيف منتخب مقدونيا الشمالية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
66
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
الأردن
1343.60

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
133
سورينام
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1080.39

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 10: FIFA President Gianni Infantino with Football Federation of North Macedonia President Muamed Sejdini during a meeting with the Football Federation of North Macedonia at HoF, Home of FIFA on October 10, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم يتباحث مع إنفانتينو بشأن سبل تطوير البنية التحتية لكرة القدم
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
LISBON, PORTUGAL - MAY 23: Vlatko Andonovski United States of America Women's National Team Head Coach (R) talks with Katerina Miles - Head Coach of Macedonias U17 Womens National Team (L) during the FIFA Coach Mentorship programme workshop at Cidade de Futebol on May 23, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/FIFA/Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
فلاتكو أندونوفسكي: هذه فرصة لأرد الجميل لبلدي الأم
١٩ يوليو ٢٠٢٣
PORTO, PORTUGAL - MARCH 29: Bruno Fernandes of Portugal celebrates after scoring his second goal to give the side a 2-0 lead during the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Portugal and North Macedonia at Estadio do Dragao on March 29, 2022 in Porto, Portugal. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
فوز البرتغال وبولندا في الملحق الأوروبي وتأهلهما إلى قطر 2022
٢٩ مارس ٢٠٢٢
CARDIFF, WALES - MARCH 24: Gareth Bale of Wales celebrates following their side's victory in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Wales and Austria at Cardiff City Stadium on March 24, 2022 in Cardiff, Wales. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
الأوروبيون المنتصرون يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي
٢٥ مارس ٢٠٢٢
PALERMO, ITALY - MARCH 24: Giorgio Chiellini of Italy looks dejected after defeat in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تفجر مفاجأة مدوية أمام إيطاليا
٢٤ مارس ٢٠٢٢
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