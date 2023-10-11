اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffm.mk
العنوان
Bul. ASNOM br. 21,
MK - 1000 SKOPJE
North Macedonia
طرق التواصل
الهاتف: +389-2/3204 470
البريد الإلكتروني:ffm@ffm.com.mk
فاكس: +389-2/3165 448
التنظيم
President
Muamed SEJDINI
Vice President
Lazar RAKIDJIEV
General Secretary
Natalia BOZHINOVSKA
Treasurer
Snezana KARAJOVANOVA
Media And Communication Manager
Zlatko ANDONOVSKI
Technical Director
Zoran STRATEV
National Coach Men
Blagoja MILEVSKI
National Coach Women
Kiril IZOV
Chairperson of the Referees Committee
Dimitar MECKAROVSKI
Head/Director of the Referees Department
Dimitar MECKAROVSKI
Referee Coordinator
Dimitar MECKAROVSKI
تصنيف مقدونيا الشمالية
تصنيف منتخب مقدونيا الشمالية للرجال
تصنيف منتخب مقدونيا الشمالية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
66
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
67
غانا
غانا
1363.42
68
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1362.17
69
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
1355.55
70
الأردن
الأردن
1343.60
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
133
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم يتباحث مع إنفانتينو بشأن سبل تطوير البنية التحتية لكرة القدم
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
الأوروبيون المنتصرون يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي
٢٥ مارس ٢٠٢٢