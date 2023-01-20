اتحاد باكستان لكرة القدم

اتحاد باكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pff.com.pk

العنوان

Football House,

Opposite Punjab Stadium,

Ferouze Pur Road,

Near Garden Town,

LAHORE

Pakistan

طرق التواصل

الهاتف: +92-42/9923 0821

البريد الإلكتروني:mail@pff.com.pk

فاكس: +92-42/9923 0823

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Haroon MALIK

Treasurer

Hassan QAYYUM

Media And Communication Manager

Muhammad Yashal MAZHAR

National Coach Men

Stephen CONSTANTINE

National Coach Women

Adeel RIZKI

Chairperson of the Referees Committee

Shahid KHOKHAR

Head/Director of the Referees Department

Khurram SHAHZAD

Referee Coordinator

Qibtia JAMSHAID

تصنيف باكستان

تصنيف منتخب باكستان للرجال
تصنيف منتخب باكستان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
193
أروبا
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
156
مالاوي
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
باربادوس
941.96

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد باكستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد باكستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Pakistan players pose for taking a team photo
استراتيجية كرة القدم للسيدات
نساء باكستان يواصلن عودتهن الدولية
٢٠ يناير ٢٠٢٣
DOHA, QATAR- NOVEMBER 28: Qatar National Team Volunteer Coaching Session at Aspire training facilities on November 28, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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