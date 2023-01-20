اتحاد باكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pff.com.pk
العنوان
Football House,
Opposite Punjab Stadium,
Ferouze Pur Road,
Near Garden Town,
LAHORE
Pakistan
طرق التواصل
الهاتف: +92-42/9923 0821
البريد الإلكتروني:mail@pff.com.pk
فاكس: +92-42/9923 0823
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Haroon MALIK
Treasurer
Hassan QAYYUM
Media And Communication Manager
Muhammad Yashal MAZHAR
National Coach Men
Stephen CONSTANTINE
National Coach Women
Adeel RIZKI
Chairperson of the Referees Committee
Shahid KHOKHAR
Head/Director of the Referees Department
Khurram SHAHZAD
Referee Coordinator
Qibtia JAMSHAID
تصنيف باكستان
تصنيف منتخب باكستان للرجال
تصنيف منتخب باكستان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
193
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
156
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
941.96
١٥ مارس ٢٠٢٤
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