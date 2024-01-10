اتحاد صربيا لكرة القدم

اتحاد صربيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fss.rs

العنوان

Terazije 35,

P.O. Box 263,

11000 BELGRADE

Serbia

طرق التواصل

الهاتف: +381-11/323 4253

البريد الإلكتروني:office@fss.rs

فاكس: +381-11/323 3433

التنظيم

President

Dragan DZAJIC

Vice President

Branislav NEDIMOVIC

Branko ZECEVIC

Janos ZEMBERI

Sandra SREMCEVIC

General Secretary

Jovan SURBATOVIC

Treasurer

Vera MITIN

Media And Communication Manager

Nebojsa PETROVIC

Technical Director

Miroslav TANJGA

Stevan STOJANOVIC

National Coach Men

Dragan STOJKOVIC

National Coach Women

Dragisa ZECEVIC

Chairperson of the Referees Committee

Dejan FILIPOVIC

Referee Coordinator

Igor RADOJCIC

Futsal Coordinator

Bojan PAVICEVIC

تصنيف صربيا

تصنيف منتخب صربيا للرجال
تصنيف منتخب صربيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
30
بولندا
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
33
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1611.30

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد صربيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد صربيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Nils Nielsen (L) and Lidija Stojkanovic during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
نيلس نيلسن: نحن هنا لخلق الفرص للمدربات
١٠ يناير ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
١٣ يوليو ٢٠٢٣
STARA PAZOVA, SERBIA - APRIL 12: The players of Serbia celebrate the victory during the FIFA Women's World Cup 2023 Qualifier group H match between Serbia and Germany at on April 12, 2022 in Stara Pazova, Serbia. (Photo by Nikola Krstic/MB Media/Getty Images)
كرة القدم للسيدات
فيسيلينوفيتش: "سنحتفل بكل نجاح وكأنه عيد وطني"
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - APRIL 01: A general view during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final Draw at the Doha Exhibition Center on April 01, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق نحو الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم
١ أبريل ٢٠٢٢
KALININGRAD, RUSSIA - JUNE 12: Sergej Milinkovic-Savic of Serbia poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2018 portrait session at on June 12, 2018 in Kaliningrad, Russia. (Photo by Matthias Hangst - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
ميلنكوفيتش-سافيتش: قدر فلاهوفيتش أن يكون واحداً من العظماء
١٣ نوفمبر ٢٠٢١
أخبار متعلّقة
KALININGRAD, RUSSIA - JUNE 12: Dusan Tadic of Serbia poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2018 portrait session at on June 12, 2018 in Kaliningrad, Russia. (Photo by Matthias Hangst - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
تاديتش: زيدان كان مثلي الأعلى
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
brfrp37wc0dqwswmytwv.jpg
البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول