اتحاد صربيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fss.rs
العنوان
Terazije 35,
P.O. Box 263,
11000 BELGRADE
Serbia
طرق التواصل
الهاتف: +381-11/323 4253
البريد الإلكتروني:office@fss.rs
فاكس: +381-11/323 3433
التنظيم
President
Dragan DZAJIC
Vice President
Branislav NEDIMOVIC
Branko ZECEVIC
Janos ZEMBERI
Sandra SREMCEVIC
General Secretary
Jovan SURBATOVIC
Treasurer
Vera MITIN
Media And Communication Manager
Nebojsa PETROVIC
Technical Director
Miroslav TANJGA
Stevan STOJANOVIC
National Coach Men
Dragan STOJKOVIC
National Coach Women
Dragisa ZECEVIC
Chairperson of the Referees Committee
Dejan FILIPOVIC
Referee Coordinator
Igor RADOJCIC
Futsal Coordinator
Bojan PAVICEVIC
تصنيف صربيا
تصنيف منتخب صربيا للرجال
تصنيف منتخب صربيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
30
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
33
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
35
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
1611.30
١٥ مارس ٢٠٢٤
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