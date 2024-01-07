اتحاد ألبانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fshf.org
العنوان
Str. Liman Kaba,
Nd5,
1019 TIRANA
Albania
طرق التواصل
الهاتف: +355-42/346 605
البريد الإلكتروني:fshf@fshf.al
فاكس: +355-42/346 609
التنظيم
President
Armand DUKA
Vice President
Arben DERVISHAJ
Edvin LIBOHOVA
Lutfi NURIU
General Secretary
Ilir SHULKU
Treasurer
Edvin LIBOHOVA
Media And Communication Manager
Tritan KOKONA
Technical Director
Fulvio PEA
National Coach Men
SYLVINHO
National Coach Women
Armir GRIMAJ
Chairperson of the Referees Committee
Sokol JARECI
Head/Director of the Referees Department
Sokol JARECI
Referee Coordinator
Sokol JARECI
Futsal Coordinator
Dritan BABAMUSTA
تصنيف ألبانيا
تصنيف منتخب ألبانيا للرجال
تصنيف منتخب ألبانيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
1322.49
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ألبانيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.