اتحاد ألبانيا لكرة القدم

اتحاد ألبانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fshf.org

العنوان

Str. Liman Kaba,

Nd5,

1019 TIRANA

Albania

طرق التواصل

الهاتف: +355-42/346 605

البريد الإلكتروني:fshf@fshf.al

فاكس: +355-42/346 609

التنظيم

President

Armand DUKA

Vice President

Arben DERVISHAJ

Edvin LIBOHOVA

Lutfi NURIU

General Secretary

Ilir SHULKU

Treasurer

Edvin LIBOHOVA

Media And Communication Manager

Tritan KOKONA

Technical Director

Fulvio PEA

National Coach Men

SYLVINHO

National Coach Women

Armir GRIMAJ

Chairperson of the Referees Committee

Sokol JARECI

Head/Director of the Referees Department

Sokol JARECI

Referee Coordinator

Sokol JARECI

Futsal Coordinator

Dritan BABAMUSTA

تصنيف ألبانيا

تصنيف منتخب ألبانيا للرجال
تصنيف منتخب ألبانيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
65
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1377.06
66
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1376.50

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
بيرو
1322.49

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ألبانيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ألبانيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Albania's players celebrate after winning at the end of the UEFA Euro 2024 Group E qualification match between Albania and Poland, at The "Air Albania" stadium in Tirana on September 10, 2023. (Photo by ADNAN BECI / AFP) (Photo by ADNAN BECI/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
Football For Schools in Albania
المنظمة
إطلاق Football For Schools في ألبانيا تحت شعار الشغف
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
TIRANA, ALBANIA - SEPTEMBER 29: FIFA President Gianni Infantino (R) with Albanian Football Association President Armand Duka (L) and Minister of Education, Youth and Sports of Albania Evis Kushi (C) during a FIFA Visit to Albania on September 29, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Albania Football Association)
الرئيس
رئيس FIFA يشيد بالاتحاد الألباني لكرة القدم أثناء افتتاح مقره الجديد "المذهل"
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
ريجا: يجب أن نتطلع لتحقيق حلم التأهل
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