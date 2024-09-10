برنامج مؤسسة FIFA للتعليم الرقمي في بيليز "يسير بأطفالنا إلى حقبة جديدة"

سيُدخل البرنامج الحوسبة والروبوتات إلى منهاج 40 مدرسة ابتدائية في بيليز

عقدت ورشة تدريبية في العاصمة بلموبان بمشاركة 130 مدرِّساً

سيستفيد من المشروع حوالي 10 آلاف طالب في هذه الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى

يوظِّف FIFA كرة القدم لمساعدة المجتمعات المحلية حول العالم بطرق مختلفة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك برنامج مؤسسة FIFA للتعليم الرقمي الذي يهدف إلى إدخال الحوسبة والروبوتات إلى منهاج المدارس الابتدائية في عدة مناطق حول العالم. وسينطلق البرنامج في بيليز بحيث يشمل 40 مدرسة ابتدائية في أرجاء البلاد، ويستفيد منه حوالي 10 آلاف طالب، ويجري حالياً لهذه الغاية تدريب أكثر من 200 مدرس على المنهاج الجديد. وخلال ورشة عُقدت في أبريل/نيسان 2024، تحدّث بعض الحضور عن المزايا التي ستجلبها هذه المبادرة. وقال أميلكار فاسكويز، وهو مدرِّس وأحد المدربين المنخرطين في الورشة: "أعتقد أن هذه هي عملية التطوير الأكثر أهمية التي يشهدها نظام التعليم الوطني منذ مدة طويلة. وأنا على قناعة بأنه غالباً ما كانت هناك تغييرات على المنهاج الوطني تركت أثراً إيجابياً على بلادنا، ولكن ليس بالقدر الذي سيتركه إدخال عِلْم الحوسبة. أعتقد أننا نسير بأطفالنا إلى حقبة جديدة يصبحون فيها أكثر تنافسية في مجال عِلم الحوسبة الواسع". إلى ذلك، أعرب الأساتذة المشاركون في الورشة التدريبية عن قناعتهم بأن البرنامج سيخلق فرصاً جديدة للأطفال في بيليز. وقال عن ذلك ريكاردو كوريا من مدرسة El Shaddai SDA الابتدائية: "نعيش في عصر تكنولوجي جديد يمتلك فيه الأطفال معلومات كثيرة عن الحواسيب. وأنا متأكد من أن هذا البرنامج سيجعلهم ينخرطون في العملية التعليمية وسيساعد على فهم وإدماج الحاسوب في دروسنا الأساسية، أي في المقررات الأساسية التي ندرّسها بشكل يومي".

أما المدرِّسة شانيل هيرنانديز، فقد قالت: "عِلْم الحاسوب هو أمر يتوجب علينا التعامل معه يومياً، فهو يهيمن على العالم بأسره، وإدماجه في صفوفنا هو أمرٌ مفيد لكافة التلاميذ". من جهتها، قالت تيرسيتا سوسا، مديرة مدرسة Our Lady of Guadalupe في العاصمة بلموبان إن تدريس عِلْم الحاسوب سيكون له فوائد أخرى: "مع تقدِّم (التلاميذ) في الصفوف الدراسية، يساعدهم ذلك على تعزيز ثقتهم بنفسهم وفهم البيئة المدرسية. فالتلاميذ كوّنوا روابط بين بعضهم البعض، وأصبحوا قادرين على العمل سوياً، وهذا ما ينعكس على البرنامج الرياضي الذي نطبّقه في مدرستنا". ويأتي تطبيق هذا البرنامج في بيليز إثر توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة FIFA ووزارة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا في بيليز واتحاد بيليز لكرة القدم في هذه الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى في يوليو/تموز 2023. ومن أهم أهدافه تطوير وصقل المواهب المحلية، ولهذا فقد كان كافة الأساتذة المشاركين في الورشة من بيليز، أي أن المستفيدين من البرنامج سيتعلّمون على يد أبناء بلدهم. وعن هذه المبادرة، قال سيرجيو تشوك، رئيس اتحاد بيليز لكرة القدم: "يشمل البرنامج بشكل رئيسي تلاميذ المدارس الابتدائية، ويدرّبهم على أساسيات التعليم الرقمي والربوتات. وسيعمل مدربو بيليز على نقل هذه المعارف إلى الأساتذة. يعمل شركاؤنا مع المدربين على مدى العام الماضي، وها هم الآن يدرّبون أساتذة بيليز".

برنامج التعليم الرقمي لمؤسسة FIFA في بليز Previous 01 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize 02 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize 03 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize 04 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize 05 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize 06 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize 07 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize 08 / 08 FIFA Foundation Digital Education Programme – Belize Next