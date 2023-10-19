المملكة العربية السعودية تواصل تحولها بفضل برنامج Football for Schools

تم إطلاق برنامج Football for Schools في المملكة العربية السعودية في الفترة من 16-17-18 أكتوبر 2023

كرة القدم النسائية تواصل الزدهار في المملكة

سيسمح البرنامج للفتيات بالتعرف على كرة القدم في سن مبكرة جدًا

قبل بضع سنوات فقط، في المملكة العربية السعودية، كان من الصعب تخيل الفتيات الصغار وهن يحتفلن مع زميلاتهن في الفريق بهدف سجلنه معًا. لأنه لم تكن هناك كرة القدم للسيدات ولفترة طويلة كان يهيمن الذكور علة اللعبة، بل كانت الأنشطة المختلطة نادرة أيضًا. لكن هذا المشهد تكرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في جدة، بمناسبة انطلاق برنامج Football for Schools في الأراضي السعودية، وبدا الأمر عاديا. ولا بد من القول أنه خلال فترة قصيرة جداً تغيرت الأمور بشكل كبير: "اليوم، لدينا أربعة مراكز تدريب إقليمية في المملكة. كما عملنا على تطوير المعلمين من خلال تقديم 40 دورة لإعدادهم للتدريب والتطوير. لدينا الآن ثلاثة فرق وطنية للسيدات نشطة وقسم يضم 23 شخصًا يعملون على تطوير هرم كرة القدم النسائية"، هذا ما أعلنه مؤخرًا الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، حول تطور اللعبة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت علياء الرشيد، المدير التنفيذي لقسم كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كلماته: "أعتقد حقًا أن التطوير والتغيير الجاري في كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية هو أحد أكثر القصص إثارة في كرة القدم العالمية. تطور اللعبة يعكس جزءاً كبيراً من التغيير الذي يحدث حالياً في العديد من المناطق في جميع أنحاء المملكة". تقول علياء الرشيد التي تمت دعوتها لبرنامج Football for Schools في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، وكانت متفرجًا وفاعلًا في نفس الوقت. لمدة ثلاثة أيام، تحت قيادة برنامج Football for Schools، دعم المعلمون والمدربون وأطفال المدارس بعضهم البعض، وساعدوا بعضهم البعض، وتناوبوا، حتى بدأ البرنامج في المملكة العربية السعودية في أفضل الظروف. وهذا أمر جيد، فالتضامن والتعاون يشكلان أدوات مهمة عندما يتعلق الأمر بجعل ممارسة كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان، مع تعزيز نظام التعليم من خلال قيم الرياضة، وهو الهدف الذي يسعى إليه برنامج Football for Schools.

وفي هذا الصدد تقول فاطماتا سيديبي، مديرة برنامج Football for Schools: "إنه لمن دواعي سروري أن نرى التقدم الذي أحرزته الاتحادات الأعضاء في FIFA حول العالم. بعض الاتحادات تبرز كمثال، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو واحد منها". "إن إطلاق F4S هنا يوفر الفرصة لإظهار التقدم الذي تم إحرازه خلال ثلاث سنوات. هذه التطورات المثيرة للإعجاب تضع الأسس لتطوير كرة القدم والمهارات الحياتية." تلقى أكثر من 120 معلمًا ومعلمة للتربية البدنية من جميع أنحاء البلاد مشورة الخبراء من مدير برنامج Football for Schools أنطونيو بوينانيو سانشيز والثنائي الخبير في كرة القدم للسيدات سو رونان مارتن وثوبا سيباندا. وسيتم دعوة جميع هؤلاء المعلمين لنشر فوائد كرة القدم للمدارس، وهو برنامج يشجع على اتباع نهج إيجابي ومتحمس في الانضباط مع تقديم المهارات العملية في تعليم الأطفال وتنميتهم.

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