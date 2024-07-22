رئيس FIFA يرحب بالاتحادات الأعضاء في مقر باريس قبل انطلاق البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم 2024

رحّب جياني إنفانتينو بالاتحادات الأعضاء في FIFA المشاركة في البطولتين الأولمبيتين في مقر FIFA الجديد في باريس

ستُقام البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم خلال الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب 2024 في ست مدن فرنسية

قال رئيس FIFA أنّ الألعاب الأوليمبية هي لحظة مناسبة من أجل "الوحدة والسلام" حول العالم

أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو انطلاق البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم للرجال والسيدات باريس 2024 من خلال مخاطبة ممثلي الفرق المتنافسة في مقر FIFA الجديد بالعاصمة الفرنسية.

ستُقام الألعاب الأولمبية في باريس خلال الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، بينما ستنطلق منافسات كرة القدم قبل حفل الافتتاح وذلك في 24 يوليو/تموز، وستُختتم في 10 أغسطس/آب بمباراة الميدالية الذهبية لمسابقة السيدات، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي ستُلعب فيها مباراة تحديد حامل لقب السيدات بعد المباراة النهائية لمسابقة الرجال.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يرحب بالاتحادات الأعضاء في باريس 03:37

وقال رئيس FIFA في كلمته أمام الاتحادات الأعضاء المتنافسة في البطولتين الأولمبيتين "مرحباً بكم في مقر FIFA الجديد ومكتب FIFA الجديد في باريس. هذا موطننا جميعاً، وموطن كرة القدم العالمية؛ وهو، كما ترون، موطن تتوحد فيه أعلام جميع بلدان العالم."

وأضاف "لقد تأسّس FIFA منذ 120 عاماً، في عام 1904، وعلى بعد أمتار قليلة من هنا. إذا تمشيتم في الجوار، فستجدون شارع سان أونوريه، وهو الشارع الذي احتضن لحظة تأسيس FIFA عام 1904 على يد سبعة أشخاص وستة اتحادات ونادٍ واحد، وانظروا كيف أصبح FIFA الآن؛ فقد بات مؤسسة تضم 211 دولة عضواً. وهذا يفوق عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأي مؤسسة أخرى. حقاً يجمع [FIFA] العالم حول شغف واحد؛ وهو كرة القدم."

وبالإضافة إلى باريس، المدينة التي تستضيف الألعاب الأوليمبية، فستُقام مباريات بطولتي كرة القدم في بوردو وديسين-شاربيو (في ضواحي مدينة ليون) ومارسيليا ونيس ونانت وسان إيتيان، ويرى السيد إنفانتينو أن كرة القدم سيكون لها التأثير الأبرز من بين الألعاب الأولمبية الأخرى.

وأضاف رئيس FIFA "أهنئكم وأتمنى لكم التوفيق في تنظيم بطولة رائعة. وتذكّروا أن منافسات كرة القدم هي واحدة من أهم المنافسات على الإطلاق خلال الألعاب الأوليمبية."