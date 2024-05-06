الإعلان عن جدول مباريات كولومبيا 2024

أصبح الطريق إلى نهائي النسخة 11 من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA جاهزاً، حيث من المقرر أن يختتم ملعب إل كامبين في بوغوتا 23 يوماً من الإثارة في كولومبيا 2024. افتتح ملعب إل كامبين عام 1938، وقد استضاف المباراة النهائية لكأس العالم تحت 20 سنة كولومبيا 2011 FIFA. ومرة أخرى، سيكون الملعب بمثابة المسرح المناسب للمباراة الأخيرة في البطولة التي تضم العديد من أفضل لاعبي كرة القدم الشباب في العالم.

في نفس الوقت الذي تبدأ فيه المباريات في إل كامبين بعد ظهر يوم 31 أغسطس/آب، سيستضيف ملعب أتاناسيو جيراردو في ميديلين المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية. الملعب الثاني في العاصمة، ملعب إل تيكو، وملعب باسكوال غيريرو في كالي، سيكونان في دائرة الضوء في وقت لاحق من اليوم الثاني من المنافسات. سيشعر منتخب كولومبيا للسيدات تحت 20 سنة بدعم بلاده عندما يلعب مباريات المجموعة الأولى في بوغوتا يومي 31 أغسطس/آب و3 سبتمبر/أيلول، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات في ميديلين في 6 سبتمبر/أيلول. ستعود الأنظار إلى العاصمة يوم 22 سبتمبر/أيلول، حيث سيتم تأكيد ملعب إل كامبين للمباراة النهائية عندما يسدل الستار على بطولة FIFA الثالثة التي ستستضيفها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. ستقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول، وهي النسخة الأولى التي تضم 24 فريقاً. يمكن للجماهير المهتمة بتذاكر كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA تسجيل اهتمامهم الآن.