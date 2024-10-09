تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ ، تم تأكيد القوائم الكاملة لجميع المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة. ستلتقي 336 من أفضل المواهب الشابة في العالم في منطقة البحر الكاريبي في النسخة الثامنة من البطولة، وكل فريق يحلم برفع الكأس الشهيرة. سيتنافس 16 فريقاً على اللقب الذي تحمله إسبانيا حالياً بعد فوزها بالبطولة الأخيرة في الهند قبل عامين. يمكن الاطلاع على القوائم الكاملة للفرق من هنا .

أمثلة مثل ليندا كايسيدو (كولومبيا)، أفضل هدّافة في بطولة الهند 2022، وكاتا كول (إسبانيا)، أفضل حارسة مرمى في (أوروجواي 2018) والفائزة حالياً بكأس العالم للسيدات 2023™، وأسطورة FIFA مانا إيوابوتشي (اليابان)، أفضل لاعبة في نيوزيلندا 2008، هنّ نجمات يمكن للاعبات في بطولة هذا العام أن يتطلعن إلى الاقتداء بهن. هذا وستُقام بطولة FIFA الأولى من نوعها على الإطلاق في جمهورية الدومينيكان في الفترة ما بين 16 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ستكون المنتخبات الـ16 المشاركة هي البرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وإنجلترا واليابان وكينيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وزامبيا. ومن المقرر أن تشارك الإكوادور وكينيا وبولندا لأول مرة في البطولة. كما ستكون هذه النسخة من البطولة هي الأخيرة التي تضم 16 فريقاً قبل أن يتم توسيعها إلى 24 فريقاً في النسخة المقبلة المقرر إقامتها في المغرب.