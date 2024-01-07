اتحاد كينيا لكرة القدم

اتحاد كينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballkenya.org

العنوان

Willmary Garden Estate,

P.O. Box 12705-00400 NRB,

NAIROBI

Kenya

طرق التواصل

الهاتف: +254-709/699 000

البريد الإلكتروني:info@footballkenya.org

فاكس: +254-20/600 8550

التنظيم

President

Nicholas KITHUKU

Vice President

Doris Petra AROKO

General Secretary

Barry OTIENO

Treasurer

Christine OJODE

Media And Communication Manager

Barry OTIENO

Technical Director

Michael AMENGA

National Coach Men

Engin FIRAT

National Coach Women

Beldin ODEMBA

Referee Coordinator

Sylvester KIRWA

تصنيف كينيا

تصنيف منتخب كينيا للرجال
تصنيف منتخب كينيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
109
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1174.22

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1001.74

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد كينيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كينيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
Football for Schools in Kenya
المنظمة
المدارس الكينية تلتحق ببرنامج كرة القدم للمدارس
٣١ يوليو ٢٠٢٣
Football Kenya Federation (FKF) launched Women Football Campaign
استراتيجية كرة القدم للسيدات
انطلاقة ناجحة لحملة كرة قدم للسيدات في كينيا
٩ يونيو ٢٠٢٣
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