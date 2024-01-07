اتحاد كينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballkenya.org
العنوان
Willmary Garden Estate,
P.O. Box 12705-00400 NRB,
NAIROBI
Kenya
طرق التواصل
الهاتف: +254-709/699 000
البريد الإلكتروني:info@footballkenya.org
فاكس: +254-20/600 8550
التنظيم
President
Nicholas KITHUKU
Vice President
Doris Petra AROKO
General Secretary
Barry OTIENO
Treasurer
Christine OJODE
Media And Communication Manager
Barry OTIENO
Technical Director
Michael AMENGA
National Coach Men
Engin FIRAT
National Coach Women
Beldin ODEMBA
Referee Coordinator
Sylvester KIRWA
تصنيف كينيا
تصنيف منتخب كينيا للرجال
تصنيف منتخب كينيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
109
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
1179.80
113
أذربيجان
أذربيجان
1174.22
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد كينيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣