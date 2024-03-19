اتحاد الإكوادور لكرة القدم

اتحاد الإكوادور لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fef.ec

العنوان

Av. Las Aguas y Calle Alianza,

P.O. Box 09-01-7447,

593 GUAYAQUIL

Ecuador

طرق التواصل

الهاتف: +593-42/880 610

البريد الإلكتروني:secretariageneral@fef.ec

فاكس: +593-42/880 615

التنظيم

President

Francisco EGAS

Vice President

Carlos MANZUR

General Secretary

Nicolas SOLINES

Treasurer

Marisol CORRAL

Media And Communication Manager

Cinthya BARATAU

Technical Director

Luis ROGGIERO

National Coach Men

Felix SANCHEZ

National Coach Women

Andres USME

Chairperson of the Referees Committee

Nestor PITANA

Head/Director of the Referees Department

Oswaldo SEGURA

Referee Coordinator

Luis VERA

Futsal Coordinator

Dimas PALMA

تصنيف الإكوادور

تصنيف منتخب الإكوادور للرجال
تصنيف منتخب الإكوادور للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
29
ويلز
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
بيرو
1512.68

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
66
الهند
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1372.96

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الإكوادور لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الإكوادور لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
٣ يناير ٢٠٢٤
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
الرئيس
قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ Draw - FIFA President's video message
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بعودة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للزرنامة الكروية الدولية
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
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LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
PANAMA, PANAMA - MAY 17: A FIFA Forward Workshop on May 15 and May 16, 2023 in Panama, Panama. (Photo courtesy of FEPAFUT)
برنامج FIFA Forward
الاتحادات الأعضاء في الأمريكتين تستعد للدورة الجديدة من برنامج FIFA Forward 3.0
FMF National Referee Commission Director Armando Archundia, FIFA Member Associations Americas Regional Director Jair Bertoni, FEF Presidente Francisco Egas, FIFA Head of Refereeing Administration Patrick Graf, FEF Secretary General Nicolas Solines and FEF National Referee Commission Director Rogger Zambrano are seen during the final meeting of the collaboration between FEF, FMF and FIFA in Guayaquil, May 10, 2023. Photos: courtesy of FEF
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الإكوادور تعزز تطوُّرها في مجال التحكيم بفضل اتفاقية تعاون مع المكسيك
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