اتحاد الإكوادور لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fef.ec
العنوان
Av. Las Aguas y Calle Alianza,
P.O. Box 09-01-7447,
593 GUAYAQUIL
Ecuador
طرق التواصل
الهاتف: +593-42/880 610
البريد الإلكتروني:secretariageneral@fef.ec
فاكس: +593-42/880 615
التنظيم
President
Francisco EGAS
Vice President
Carlos MANZUR
General Secretary
Nicolas SOLINES
Treasurer
Marisol CORRAL
Media And Communication Manager
Cinthya BARATAU
Technical Director
Luis ROGGIERO
National Coach Men
Felix SANCHEZ
National Coach Women
Andres USME
Chairperson of the Referees Committee
Nestor PITANA
Head/Director of the Referees Department
Oswaldo SEGURA
Referee Coordinator
Luis VERA
Futsal Coordinator
Dimas PALMA
تصنيف الإكوادور
تصنيف منتخب الإكوادور للرجال
تصنيف منتخب الإكوادور للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
29
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
1512.68
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
66
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
١٥ مارس ٢٠٢٤
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