FIFA يعّين شركة Beyond Hospitality مزوداً رسمياً لخدمات الضيافة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

أعلن FIFA عن تعيين شركة Beyond Hospitality لتكون المزود الرسمي لخدمات الضيافة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، المسابقة الرائدة والأكثر شمولاً في تاريخ منافسات الأندية، والتي من المقرّر أن تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل، حيث ستقام مبارياتها في 12 ملعباً خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز بمشاركة 32 من أفضل أندية العالم. وجاء تعيين Beyond Hospitality بعد عملية اختيار شاملة، علماً أن هذه الشركة تزخر بخبرة طويلة تمتد لعقود طويلة في مجال الضيافة الرياضية، حيث سبق لها أن قدَّمت خدماتها المذهلة في مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن تُقدِّم تجربة جماهيرية استثنائية من خلال طرح باقات ضيافة شاملة لتذاكر البطولة. وبموجب هذا الاتفاق، ستضطلّع Beyond Hospitality بتقديم برنامج مثير يجسد أسلوب الضيافة الأمريكية الذي تمتزج فيه مظاهر الترفيه والإثارة، حيث ستطرح عدة مستويات من عروض الضيافة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ وستكون كلها على شكل باقات مجمَّعة، مثل الباقات الخاصة بالملاعب التي تتيح للمشجعين حضور مجموعة من المباريات بنفس الملعب، أو باقة الأدوار النهائية التي توفر فرصة الاستمتاع بحضور المراحل الأخيرة والحاسمة من البطولة. وفي هذ الصدد، قال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم "من المقرر أن ترتقي بطولة كأس العالم للأندية FIFA بمعايير كرة القدم للأندية إلى آفاق جديدة في كافة أرجاء المعمورة، وإنه لمن دواعي سرورنا التوصل إلى هذا الاتفاق مع شركة Beyond Hospitality، التي تزخر بخبرة واسعة في مجال الضيافة، حيث ستُقدم خدمات ضيافة متطورة ومبتكرة للمشجعين القادمين من شتى أنحاء العالم، وذلك في خطوة من شأنها أن تُعزِّز جاذبية هذه المسابقة الفريدة أكثر فأكثر." وأضاف "يمثّل هذا الاتفاق علامة فارقة بالغة الأهمية في سعي FIFA للارتقاء بتجربة المشجعين إلى أعلى مستوى ممكن في هذه المسابقة الرائعة التي تشكل فرصة لإعادة كتابة تاريخ كرة القدم للأندية، حيث ستكون كأس العالم للأندية FIFA ذروة المنافسات العالمية للأندية داخل الملعب وخارجه."