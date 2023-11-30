عملية تقديم العطاءات 2034

الطريق إلى كأس العالم FIFA 2034™
تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™ في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية. وبذلك ستكون الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة. فمن خلال تنظيم كأس العالم 2026 FIFA™ في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي (شريطة مصادقة مؤتمر FIFA على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 FIFA للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة مؤتمر FIFA على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم FIFA على مدار دورة مدتها ثماني سنوات.
الأسئلة الشائعة: كأس العالم FIFA 2034™
سعياً منها إلى تحقيق الهدف الأسمى لعملية التقدّم بملفات الترشُّح، تلتزم الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان استيفاء جميع الجوانب التي تنطوي عليها عملية التقدّم بملفات الترشُّح، وذلك وفقاً للمبادئ التالية:
الشفافية
يتم نشر مضمون كل ملف من ملفات الترشُّح التي تتقدم بها الاتحادات الأعضاء المترشِّحة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره FIFA عقب تقييم كل ملف. وعندما يتخذ مجلس FIFA قراراً بشأن تقليص دائرة التنافس بين الملفات من خلال إعلان قائمة مختصرة (إذا اقتضى الحال)، قبل أن يتخذ مؤتمر FIFA قرار تعيين الجهة المضيفة في وقت لاحق، فإن نتيجة كل اقتراع والأصوات المدلى بها تكون مفتوحة وعلنية.
الإدماج
تنطبق أحكام مدونة الأخلاقيات FIFA على جميع الجهات الفاعلة المنخرطة في عملية التقدّم بملفات الترشُّح - بما في ذلك الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف هيئات صنع القرار والاتحادات الأعضاء المترشِّحة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين مدقق حسابات مستقل ومسؤولين معنيين بالامتثال بشروط الترشُّح والالتزام بالأخلاقيات، حيث يتمثل دورهم في رصد عملية الترشُّح برمتها.
الالتزام بحقوق الإنسان والإدارة المستدامة للأحداث والفعاليات
فيما يتعلق بعملية التقدّم بملفات استضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034™ وتنظيم مسابقتها النهائية، يلتزم FIFA التزاماً كاملاً بإقامة أحداثه ومباشرة أنشطته وفق نهج يراعي تماماً معايير الاستدامة واتِّباع أفضل الممارسات في إهذا الصدد - بما يتماشى مع المعيار الدولي لإدارة الأحداث المستدامة (ISO 20121) - مع الامتثال لمبادئ حماية الأطفال والبالغين المعرَّضين للخطر واحترام حقوق الإنسان المعترف بها والمتعارف عليها دولياً وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
الجدول الزمني لعملية تقديم العطاءات
4 أكتوبر/تشرين الأول 2023
مجلس FIFA يصادق على لوائح تقديم ملفات الترشُّح
5 أكتوبر/تشرين الأول 2023
FIFA يطلق عملية تقديم ملفات الترشُّح
31 أكتوبر/تشرين الأول 2023
الموعد النهائي لتلقي الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023
الموعد النهائي لإتمام اتفاقيات الترشُّح
4 ديسمبر/كانون الأول 2023
FIFA يرسل جميع وثائق الترشُّح والاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء التي شاركت في عملية تقديم ملفات الترشُّح
يناير/ كانون الثاني 2024
إقامة ورشات عمل إعلامية حول عملية تقديم العطاءات؛ انطلاق اجتماعات العمل
يوليو/تموز 2024
إرسال ملفات الترشُّح إلى FIFA
الربع الثالث من عام 2024
تقييم ملفات الترشُّح
الربع الرابع من عام 2024
FIFA ينشر تقرير/تقارير تقييم ملفات الترشُّح
الربع الرابع من عام 2024
اختيار ملفات الترشُّح من قبل مجلس FIFA (إذا لزم الأمر)
مطلع الربع الرابع من عام 2024
تعيين البلدان المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2030 (بما في ذلك الاحتفالات بالذكرى المئوية) وكأس العالم FIFA 2034 في اجتماعين منفصلين لمؤتمر FIFA.