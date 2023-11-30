كأس العالم 2034 FIFA™

عملية تقديم العطاءات 2034

الطريق إلى كأس العالم FIFA 2034™

تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™ في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية. وبذلك ستكون الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة. فمن خلال تنظيم كأس العالم 2026 FIFA™ في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي (شريطة مصادقة مؤتمر FIFA على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 FIFA للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة مؤتمر FIFA على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم FIFA على مدار دورة مدتها ثماني سنوات.

الأسئلة الشائعة: كأس العالم FIFA 2034™

المبادئ الأساسية

سعياً منها إلى تحقيق الهدف الأسمى لعملية التقدّم بملفات الترشُّح، تلتزم الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان استيفاء جميع الجوانب التي تنطوي عليها عملية التقدّم بملفات الترشُّح، وذلك وفقاً للمبادئ التالية:

الموضوعية

تتم عملية تقييم الملفات وفق مبدأ يقوم على معاملة كل طرف من الأطراف المترشِّحة بإنصاف وعلى قدم المساواة، إذ يشرف على دراسة الملفات خبراء مختصون في كل جانب من الجوانب التي تنطوي عليها عملية الترشُّح، ويتم تقييم كل ملف على أساس معايير واضحة وموضوعية.

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الشفافية

يتم نشر مضمون كل ملف من ملفات الترشُّح التي تتقدم بها الاتحادات الأعضاء المترشِّحة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره FIFA عقب تقييم كل ملف. وعندما يتخذ مجلس FIFA قراراً بشأن تقليص دائرة التنافس بين الملفات من خلال إعلان قائمة مختصرة (إذا اقتضى الحال)، قبل أن يتخذ مؤتمر FIFA قرار تعيين الجهة المضيفة في وقت لاحق، فإن نتيجة كل اقتراع والأصوات المدلى بها تكون مفتوحة وعلنية.

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الإدماج

تنطبق أحكام مدونة الأخلاقيات FIFA على جميع الجهات الفاعلة المنخرطة في عملية التقدّم بملفات الترشُّح - بما في ذلك الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف هيئات صنع القرار والاتحادات الأعضاء المترشِّحة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين مدقق حسابات مستقل ومسؤولين معنيين بالامتثال بشروط الترشُّح والالتزام بالأخلاقيات، حيث يتمثل دورهم في رصد عملية الترشُّح برمتها.

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الالتزام بحقوق الإنسان والإدارة المستدامة للأحداث والفعاليات

فيما يتعلق بعملية التقدّم بملفات استضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034™ وتنظيم مسابقتها النهائية، يلتزم FIFA التزاماً كاملاً بإقامة أحداثه ومباشرة أنشطته وفق نهج يراعي تماماً معايير الاستدامة واتِّباع أفضل الممارسات في إهذا الصدد - بما يتماشى مع المعيار الدولي لإدارة الأحداث المستدامة (ISO 20121) - مع الامتثال لمبادئ حماية الأطفال والبالغين المعرَّضين للخطر واحترام حقوق الإنسان المعترف بها والمتعارف عليها دولياً وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

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أهم التواريخ

الجدول الزمني لعملية تقديم العطاءات

4 أكتوبر/تشرين الأول 2023

مجلس FIFA يصادق على لوائح تقديم ملفات الترشُّح

5 أكتوبر/تشرين الأول 2023

FIFA يطلق عملية تقديم ملفات الترشُّح

31 أكتوبر/تشرين الأول 2023

الموعد النهائي لتلقي الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

الموعد النهائي لإتمام اتفاقيات الترشُّح

4 ديسمبر/كانون الأول 2023

FIFA يرسل جميع وثائق الترشُّح والاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء التي شاركت في عملية تقديم ملفات الترشُّح

يناير/ كانون الثاني 2024

إقامة ورشات عمل إعلامية حول عملية تقديم العطاءات؛ انطلاق اجتماعات العمل

يوليو/تموز 2024

إرسال ملفات الترشُّح إلى FIFA

الربع الثالث من عام 2024

تقييم ملفات الترشُّح

الربع الرابع من عام 2024

FIFA ينشر تقرير/تقارير تقييم ملفات الترشُّح

الربع الرابع من عام 2024

اختيار ملفات الترشُّح من قبل مجلس FIFA (إذا لزم الأمر)

مطلع الربع الرابع من عام 2024

تعيين البلدان المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2030 (بما في ذلك الاحتفالات بالذكرى المئوية) وكأس العالم FIFA 2034 في اجتماعين منفصلين لمؤتمر FIFA.

الوثائق الرئيسية

كل التفاصيل حول عملية تقديم العطاءات

٤ أكتوبر ٢٠٢٣
FIFA World Cup 2030™ and FIFA World Cup 2034™ Bidding Regulations
تنزيل pdf
0.31 mb
٤ أكتوبر ٢٠٢٣|0.31 mb
FIFA World Cup 2030™ and FIFA World Cup 2034™ Bidding Regulations
تنزيل pdf

أحدث أخبار

Home of FIFA with FIFA World Cup Trophy
المنظمة
الاتحادات الأعضاء المعنية تُقدِّم اتفاقيات تقديم العطاءات لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: The FIFA World Cup Trophy sits on display during the awards ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يتلقى خطابات النوايا لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣