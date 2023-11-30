عملية تقديم العطاءات 2034

تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™ في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية. وبذلك ستكون الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة المسابقة. فمن خلال تنظيم كأس العالم 2026 FIFA™ في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وإقامة الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي (شريطة مصادقة مؤتمر FIFA على هذا القرار)، ومنح استضافة كأس العالم 2030 FIFA للملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا (شريطة مصادقة مؤتمر FIFA على هذا القرار) وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، أصبح من الممكن لكل منطقة من العالم نيل فرصة استضافة كأس العالم FIFA على مدار دورة مدتها ثماني سنوات.