كأس العالم 2030 FIFA™

الأسئلة الشائعة

صادق مجلس FIFA بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم ™FIFA 2030، على أن تتأهل منتخبات هذه الدول الثلاث تلقائياً إلى تلك النسخة من البطولة، وذلك عبر المقاعد المخصَّصة للاتحادين القاريين المعنيين، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد مؤتمر FIFA لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024. وعلاوة على ذلك، وأخذاً بعين الاعتبار السياق التاريخي للنسخة الأولى لكأس العالم FIFA على الإطلاق، والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930، وافق مجلس FIFA بالإجماع على إقامة حدث فريد يحتفي بالذكرى المئوية للبطولة عام 1930 بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، فضلاً عن إجراء ثلاث مباريات ضمن دور مجموعات كأس العالم في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد مؤتمر FIFA لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024. هذا وستتأهل إلى نسخة 2030 بشكل تلقائي منتخبات دول أمريكا الجنوبية الثلاث التي ستستضيف فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

كما تقرَّر إطلاق عملية تقديم ملفات الترشيح لاستضافة نسختي 2030 و2034 في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.

المبادئ الأساسية

سعياً منها إلى تحقيق الهدف الأسمى لعملية التقدّم بملفات الترشُّح، تلتزم الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان استيفاء جميع الجوانب التي تنطوي عليها عملية التقدّم بملفات الترشُّح، وذلك وفقاً للمبادئ التالية:

الموضوعية

تتم عملية تقييم الملفات وفق مبدأ يقوم على معاملة كل طرف من الأطراف المترشِّحة بإنصاف وعلى قدم المساواة، إذ يشرف على دراسة الملفات خبراء مختصون في كل جانب من الجوانب التي تنطوي عليها عملية الترشُّح، ويتم تقييم كل ملف على أساس معايير واضحة وموضوعية.

اقرأ أكثر
الشفافية

يتم نشر مضمون كل ملف من ملفات الترشُّح التي تتقدم بها الاتحادات الأعضاء المترشِّحة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره FIFA عقب تقييم كل ملف. وعندما يتخذ مجلس FIFA قراراً بشأن تقليص دائرة التنافس بين الملفات من خلال إعلان قائمة مختصرة (إذا اقتضى الحال)، قبل أن يتخذ مؤتمر FIFA قرار تعيين الجهة المضيفة في وقت لاحق، فإن نتيجة كل اقتراع والأصوات المدلى بها تكون مفتوحة وعلنية.

اقرأ أكثر
الإدماج

تنطبق أحكام مدونة الأخلاقيات FIFA على جميع الجهات الفاعلة المنخرطة في عملية التقدّم بملفات الترشُّح - بما في ذلك الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف هيئات صنع القرار والاتحادات الأعضاء المترشِّحة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين مدقق حسابات مستقل ومسؤولين معنيين بالامتثال بشروط الترشُّح والالتزام بالأخلاقيات، حيث يتمثل دورهم في رصد عملية الترشُّح برمتها.

اقرأ أكثر
الالتزام بحقوق الإنسان والإدارة المستدامة للأحداث والفعاليات

فيما يتعلق بعملية التقدّم بملفات استضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034™ وتنظيم مسابقتها النهائية، يلتزم FIFA التزاماً كاملاً بإقامة أحداثه ومباشرة أنشطته وفق نهج يراعي تماماً معايير الاستدامة واتِّباع أفضل الممارسات في إهذا الصدد - بما يتماشى مع المعيار الدولي لإدارة الأحداث المستدامة (ISO 20121) - مع الامتثال لمبادئ حماية الأطفال والبالغين المعرَّضين للخطر واحترام حقوق الإنسان المعترف بها والمتعارف عليها دولياً وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

اقرأ أكثر
أهم التواريخ

الجدول الزمني لعملية تقديم العطاءات

19 مايو/أيار 2023

تأكيد الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها بالتقدم بملف لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ عبر إرسال اتفاقية ملف الترشيح.

5 أكتوبر/تشرين الأول 2023

FIFA يطلق عملية تقديم ملفات الترشُّح

31 أكتوبر/تشرين الأول 2023

الموعد النهائي لتلقي الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

الموعد النهائي لإتمام اتفاقيات الترشُّح

4 ديسمبر/كانون الأول 2023

FIFA يرسل جميع وثائق الترشُّح والاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء التي شاركت في عملية تقديم ملفات الترشُّح

يناير/ كانون الثاني 2024

إقامة ورشات عمل إعلامية حول عملية تقديم العطاءات؛ انطلاق اجتماعات العمل

يوليو/تموز 2024

إرسال ملفات الترشُّح إلى FIFA

الربع الثالث من عام 2024

تقييم ملفات الترشُّح

الربع الرابع من عام 2024

FIFA ينشر تقرير/تقارير تقييم ملفات الترشُّح

الوثائق الرئيسية

كل التفاصيل حول عملية تقديم العطاءات

٤ أكتوبر ٢٠٢٣
FIFA World Cup 2030™ and FIFA World Cup 2034™ Bidding Regulations
تنزيل pdf
0.31 mb
٤ أكتوبر ٢٠٢٣|0.31 mb
FIFA World Cup 2030™ and FIFA World Cup 2034™ Bidding Regulations
تنزيل pdf

أحدث أخبار

Home of FIFA with FIFA World Cup Trophy
المنظمة
الاتحادات الأعضاء المعنية تُقدِّم اتفاقيات تقديم العطاءات لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: The FIFA World Cup Trophy sits on display during the awards ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
FIFA يتلقى خطابات النوايا لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣

عملية تقديم العطاءات 2034

تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™ في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.

طالع المزيد