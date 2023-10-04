صادق مجلس FIFA بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم ™FIFA 2030، على أن تتأهل منتخبات هذه الدول الثلاث تلقائياً إلى تلك النسخة من البطولة، وذلك عبر المقاعد المخصَّصة للاتحادين القاريين المعنيين، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد مؤتمر FIFA لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024. وعلاوة على ذلك، وأخذاً بعين الاعتبار السياق التاريخي للنسخة الأولى لكأس العالم FIFA على الإطلاق، والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930، وافق مجلس FIFA بالإجماع على إقامة حدث فريد يحتفي بالذكرى المئوية للبطولة عام 1930 بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، فضلاً عن إجراء ثلاث مباريات ضمن دور مجموعات كأس العالم في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد مؤتمر FIFA لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024. هذا وستتأهل إلى نسخة 2030 بشكل تلقائي منتخبات دول أمريكا الجنوبية الثلاث التي ستستضيف فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.
كما تقرَّر إطلاق عملية تقديم ملفات الترشيح لاستضافة نسختي 2030 و2034 في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.
سعياً منها إلى تحقيق الهدف الأسمى لعملية التقدّم بملفات الترشُّح، تلتزم الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان استيفاء جميع الجوانب التي تنطوي عليها عملية التقدّم بملفات الترشُّح، وذلك وفقاً للمبادئ التالية:
الشفافية
يتم نشر مضمون كل ملف من ملفات الترشُّح التي تتقدم بها الاتحادات الأعضاء المترشِّحة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره FIFA عقب تقييم كل ملف. وعندما يتخذ مجلس FIFA قراراً بشأن تقليص دائرة التنافس بين الملفات من خلال إعلان قائمة مختصرة (إذا اقتضى الحال)، قبل أن يتخذ مؤتمر FIFA قرار تعيين الجهة المضيفة في وقت لاحق، فإن نتيجة كل اقتراع والأصوات المدلى بها تكون مفتوحة وعلنية.
الإدماج
تنطبق أحكام مدونة الأخلاقيات FIFA على جميع الجهات الفاعلة المنخرطة في عملية التقدّم بملفات الترشُّح - بما في ذلك الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف هيئات صنع القرار والاتحادات الأعضاء المترشِّحة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين مدقق حسابات مستقل ومسؤولين معنيين بالامتثال بشروط الترشُّح والالتزام بالأخلاقيات، حيث يتمثل دورهم في رصد عملية الترشُّح برمتها.
الالتزام بحقوق الإنسان والإدارة المستدامة للأحداث والفعاليات
فيما يتعلق بعملية التقدّم بملفات استضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034™ وتنظيم مسابقتها النهائية، يلتزم FIFA التزاماً كاملاً بإقامة أحداثه ومباشرة أنشطته وفق نهج يراعي تماماً معايير الاستدامة واتِّباع أفضل الممارسات في إهذا الصدد - بما يتماشى مع المعيار الدولي لإدارة الأحداث المستدامة (ISO 20121) - مع الامتثال لمبادئ حماية الأطفال والبالغين المعرَّضين للخطر واحترام حقوق الإنسان المعترف بها والمتعارف عليها دولياً وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
الجدول الزمني لعملية تقديم العطاءات
19 مايو/أيار 2023
تأكيد الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها بالتقدم بملف لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ عبر إرسال اتفاقية ملف الترشيح.
5 أكتوبر/تشرين الأول 2023
FIFA يطلق عملية تقديم ملفات الترشُّح
31 أكتوبر/تشرين الأول 2023
الموعد النهائي لتلقي الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023
الموعد النهائي لإتمام اتفاقيات الترشُّح
4 ديسمبر/كانون الأول 2023
FIFA يرسل جميع وثائق الترشُّح والاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء التي شاركت في عملية تقديم ملفات الترشُّح
يناير/ كانون الثاني 2024
إقامة ورشات عمل إعلامية حول عملية تقديم العطاءات؛ انطلاق اجتماعات العمل
يوليو/تموز 2024
إرسال ملفات الترشُّح إلى FIFA
الربع الثالث من عام 2024
تقييم ملفات الترشُّح
الربع الرابع من عام 2024
FIFA ينشر تقرير/تقارير تقييم ملفات الترشُّح
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أحدث أخبار
عملية تقديم العطاءات 2034
تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™ في آن واحد، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية من جهة، وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة من جهة ثانية.