تم اقتراح ترشيح المغرب والبرتغال وإسبانيا لبطولة كأس العالم 2030 FIFAمن قبل الاتحادين الأفريقي والأوروبي لكرة القدم، بينما اقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ترشيح أوروغواي والأرجنتين وباراغواي لاستضافة الاحتفال بالذكرى المئوية، وقد أيّدت الاتحادات القارية الثلاثة مجتمعة الاقتراح العام لترشيح هذه الدول. وفيما يتعلّق بالاقتراح الذي تقدم به اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تم الاتفاق على إقامة مباراة تخليد الذكرى المئوية في مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى المئوية لبطولة كأس العالم FIFA، بالإضافة إلى تنظيم حفل بهذه المناسبة، تقديراً لدور هذا البلد في استضافة نسخة عام 1930 التي تُوج بطلاً لها، علماً أن ذلك سيكون مشروطاً باجتياز عملية تقديم ملفات الترشُّح المشار إليها أعلاه وبتأكيد كونغرس FIFA لهذا القرار. كما ستقام مباراة أخرى في الأرجنتين تقديراً لاحتلال منتخبها الوطني المركز الثاني في النسخة الافتتاحية عام 1930، على أن تقام مباراة ثالثة في باراغواي تقديراً للدور الذي يضطلع به هذا البلد على الصعيد القاري، حيث يستضيف مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الاتحاد القاري الأول والوحيد الذي كان له وجود عند إقامة نسخة 1930.