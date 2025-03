Un mois au féminin : mars 2025

La FIFA propose de nombreux programmes de développement du football féminin aux associations membres

Annonce de nouvelles compétitions féminines interclubs de la FIFA

Inside FIFA passe en revue certains des récents travaux de développement à travers le monde

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

Une nouvelle ère pour les compétitions féminines interclubs

Le football féminin s'apprête à entrer dans une nouvelle ère après que le Conseil de la FIFA a approuvé la création de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ ainsi que le nouveau tournoi phare de l'instance dirigeante du football mondial : la Coupe du Monde des Clubs Féminins de la FIFA™.

Disputée tous les quatre ans, la Coupe du Monde des Clubs Féminine se tiendra pour la première fois en janvier-février 2028. La finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui réunira les six clubs champions continentaux, devrait avoir lieu en janvier/février 2026.

La FIFA a également publié, ce 17 mars, la quatrième édition de Déterminer le rythme, le rapport d’évaluation comparative de l’instance, qui met en lumière les facteurs de réussite pour les clubs et les championnats de football féminin.

Ce quatrième opus marque une évolution importante, puisque le rapport ne s'intéresse plus uniquement au haut niveau, mais englobe les trois échelons du football féminin. Si son champ d’étude portait jusqu’à présent sur 30 à 34 championnats, il intègre désormais 86 championnats et 669 clubs, ce qui lui permet de dresser un panorama plus précis de l’écosystème du football féminin de clubs à l’échelle mondiale.

Îles Cook

L'écho de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ résonne encore dans tout le Pacifique. Les Îles Cook ont, à leur tour, mis en place un plan à long terme axé sur la croissance durable du football féminin. Elaboré récemment, le plan stratégique « Vaine Toa In Football - Women's Football Strategic Plan 2025/2026 » est une initiative historique et innovante conçue pour inspirer et responsabiliser les femmes dans ce sport.

Son programme se concentre sur des domaines clés tels que le football de base et le développement des jeunes. Il a été lancé sur l'île principale de Rarotonga et sur le site touristique d'Aitutaki. « Ce plan a pour but de responsabiliser les joueuses, de former des leaders et de créer des opportunités de croissance, à la fois sur et en dehors du terrain », a résumé Tupou Brogan, responsable du développement du football féminin à la Fédération de football des Îles Cook (CIFA).

« La CIFA fait preuve d'un grand intérêt et d'une grande motivation pour développer le football féminin dans les îles Cook », a souligné Simon Toselli, expert en football féminin de la FIFA.

Guatemala

Grâce au travail de la Fédération guatémaltèque de football (FENAFUTG) et au soutien du programme de développement de la ligue féminine de football de la FIFA, le football féminin est en passe de devenir professionnel au Guatemala.

En 2024, le championnat féminine U-17 a connu une augmentation de 27 % de taux de participation. Un nombre important de joueuses évoluant dans cette compétition ont ensuite été sélectionnées dans la liste provisoire des joueuses appelées à participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™. « Le championnat a servi de tremplin. Il a permis aux jeunes joueuses d'acquérir une expérience précieuse sur le terrain », a expliqué Debora Millan, responsable du football féminin à la FENAFUTG. « En outre, il a été un outil de croissance, ouvrant des portes et fournissant un espace pour le développement des joueuses ».

Érythrée

La Fédération érythréenne de football (ENFF) planche sur une stratégie pour le football féminin. Elle s'est fixée pour mission de veiller à ce que le football soit largement accessible, équitable, compétitif et durable, et à ce qu'il offre aux jeunes filles et aux femmes la possibilité de jouer et, éventuellementt, de gagner leur vie grâce à ce sport. Cette stratégie s'appuie sur le programme Football for Schools, actuellement mis en place dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique, l'ENFF a organisé un atelier de développement des compétences, engageant diverses parties prenantes à collaborer sur l'avenir du football féminin en Érythrée. Le plan a déjà commencé à prendre forme, un championnat de football féminin ayant été mis en place. Douze équipes de la capitale Asmara et d'autres régions y ont participé.

« Pour garantir une plus grande participation et la croissance durable du football féminin en Érythrée, il est essentiel d'offrir des opportunités régulières de jouer au football, et cela dans plusieurs catégories d'âge », a déclaré Paulos Weldehaimanot Andemariam, président de l'ENFF. "Ce plan stratégique sert de feuille de route pour atteindre cet objectif. »

Sainte-Lucie

Avec « Let Them Play » en slogan, la Fédération de football de Sainte-Lucie (SLFA) a lancé une série de programmes et de compétitions visant à impliquer davantage de jeunes filles, à obtenir le soutien de la communauté, et à obtenir le sponsoring d'entreprises.

La nation caribéenne a récemment donné le coup d'envoi du championnat féminin U-14 à La Fargue et, avec le soutien de la FIFA, elle prévoit d'organiser des championnats féminins U-10 et U-16.

« Le projet est conçu pour impliquer les filles de différents districts, écoles et communautés, en présentant le football comme un sport amusant et plaisant pour elles », a déclaré Victor Reid le secrétaire général de la SLFA.

Le week-end dernier, la SLFA a accueilli le Congrès de la Concacaf, auquel ont participé le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et la Directrice du football de la FIFA, Jill Ellis, ainsi que des délégués de 41 associations membres.

Ouganda

La campagne FIFA de promotion du football féminin a connu un franc succès en Ouganda. Cela a mis en exergue l'évidente passion des jeunes joueuses de ce pays d'Afrique de l'Est.

Environ 240 joueuses U-13 de 20 écoles primaires du district de Bukedea ont participé à cet événement de deux jours. En outre, une séance d'entraînement a été dispensé à 50 enseignants des écoles sélectionnées afin de leur fournir les outils nécessaires pour introduire le football féminin dans les écoles.

Les jeunes ont sans aucun doute été inspirées par la présence de la star de l'équipe nationale ougandaise et défenseur du Washington Spirit, Shadia Nankya, qui était présente en tant qu'ambassadrice du festival.

Seychelles

Les Seychelles se préparent à accueillir la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™, mais la Fédération seychelloise de football (SFF) reste également concentrée sur le développement du football féminin.

La SFF a organisé à Mahé un atelier de deux jours consacré à la Stratégie pour le football féminin afin d'entamer le processus d'élaboration d'un plan triennal.

Piloté par Thuba Sibanda, experte technique de la FIFA en matière de football féminin, le séminaire a réuni 18 acteurs clés du football féminin aux Seychelles, dont des membres de la commission du football féminin, des entraîneurs, d'anciennes et d'actuelles joueuses de l'équipe nationale, des représentants du Conseil national du sport et bien d'autres encore.

« Le football féminin aux Seychelles a un potentiel incroyable, mais sans un plan structuré, les progrès resteront vains. Cette stratégie nous permettra d'offrir aux jeunes filles une voie claire pour se développer, participer à des compétitions et rêver plus grand », a lancé Chris Yip-Au, responsable du football féminin au sein de la Fédération seychelloise de football (SFF).

Grèce

La Fédération hellénique de football (HFF) a célébré la Journée internationale des femmes, ce 8 mars, en organisant un festival qui s'inscrivait dans le cadre de sa campagne de promotion du football féminin. Plus de 600 jeunes filles étaient présentes au stade municipal de Glyfada pour se familiariser avec le ballon rond, sous les regards de joueuses de l'équipe nationale.

« Aujourd'hui, nous avons vu ce que réserve avenir », a déclaré l'attaquante grecque Anastasia Spyridonidou. « Il ne fait aucun doute que la discipline se développe. Des pas en avant significatifs ont été faits, cet évènement en est la meilleure preuve, à la fois au regard de l'importante participation des filles, mais aussi de l'ambiance qui régnait aujourd'hui. »

Caraïbes

C'est à St. John's (Antigua), que 26 femmes arbitres ont suivi un cours novateur de trois jours. Destiné à développer les compétences et à fournir une formation de haut niveau aux officielles de match FIFA, l'événement organisé par l'Association de football d'Antigua-et-Barbuda (ABFA) était soutenu par la FIFA et la Concacaf.