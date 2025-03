La Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ verra le jour en 2026

Chaque confédération enverra son meilleur club pour s’adjuger un nouveau trophée

La première édition de la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ aura lieu en 2028

Cette année, pour la toute première fois, les six confédérations sacreront un champion continental interclubs dans le football féminin, marquant une nouvelle étape symbolique pour l’évolution de la discipline. La FIFA compte bien s’en inspirer pour faire entrer le football féminin de clubs dans une nouvelle ère à l’échelle internationale à compter de 2026, avec la création – approuvée à l’unanimité par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du mercredi 5 mars 2025 – de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ et d’une nouvelle compétition phare, la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™.

« Le football féminin a atteint de nouveaux sommets au niveau des équipes nationales, et il est désormais temps d’organiser des compétitions mondiales qui mettent en valeur les meilleurs clubs du monde entier. Ces compétitions de la FIFA stimuleront la croissance, inspireront les athlètes, créeront de nouvelles rivalités, attireront davantage de fans et couronneront des héroïnes du monde entier », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« La Coupe du Monde des Clubs Féminine sera essentielle pour la croissance du football féminin de clubs et donnera aux meilleures formations du monde la scène qu’elles méritent pour s’étalonner et mettre le football de clubs en lumière. Après des discussions exhaustives avec les parties prenantes, il a été décidé d’organiser l’édition inaugurale en 2028, avec 19 clubs, ce qui permettra la mise en place d’un format compétitif et inclusif basé sur le mérite sportif obtenu les deux années précédentes au niveau international par le biais de la nouvelle Coupe des Champions Féminine. »

Confirmation des calendriers et formats des nouvelles compétitions féminines interclubs de la FIFA 01:52

« Ce sont plus que deux simples compétitions, ce sont des moteurs pour l’avenir de notre sport, car elles permettront d’améliorer le niveau général, fourniront des opportunités inestimables de croissance et de développement, et généreront de nouveaux revenus – le tout à l’échelle mondiale », a ajouté Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA et seule sélectionneuse lauréate de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à deux reprises. « Nous remercions les confédérations, les clubs, les organisateurs de championnat, les joueuses et toutes les parties prenantes concernées pour les discussions ouvertes et leur soutien, ainsi que le Conseil de la FIFA pour la décision de donner au football féminin de clubs une exposition sans précédent. Aujourd’hui est un jour historique, qui transformera le football féminin. »

Disputée tous les quatre ans, la Coupe du Monde des Clubs Féminine se tiendra pour la première fois en janvier-février 2028, conformément à la décision du Conseil de la FIFA. Six clubs issus de l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, l’OFC et l’UEFA disputeront un tour de barrage. Les trois vainqueurs se qualifieront pour la phase de groupes, où ils retrouveront les 13 autres clubs participants – l’AFC, la CAF, la Concacaf et la CONMEBOL bénéficiant chacune de deux places directes, l’UEFA de cinq. Cette phase de groupes comprendra quatre groupes de quatre, les deux premiers de chacun d’entre eux rejoignant la phase à élimination directe.

Tous les matches, du tour de barrage à la finale, auront lieu sur un site centralisé choisi par la FIFA en temps utile. Les têtes de série pour l’édition 2032 feront l’objet d’une décision ultérieure et tiendront compte des résultats et performances des clubs dans toutes les compétitions disputées les années précédentes.

Création de la Coupe des Champions Féminine

Le Conseil de la FIFA a également approuvé la création de la Coupe des Champions Féminine, qui réunira les six clubs sacrés champions continentaux à l’issue de la saison complète précédant l’édition concernée. Ces clubs s’affronteront pour un nouveau trophée, améliorant la structure des compétitions de football féminin et contribuant à l’essor international de la discipline. La Coupe des Champions Féminine sera organisée chaque année lors de laquelle la Coupe du Monde des Clubs Féminine n’a pas lieu.

La phase préliminaire de l’édition 2026 comprendra deux tours à élimination directe, dont les dates exactes seront déterminées conjointement avec les clubs concernés et leur confédération respective. Au premier tour, les champions de l’AFC accueilleront les champions de l’OFC. Le vainqueur de ce duel se déplacera ensuite chez les champions de la CAF dans le cadre du deuxième tour. Le vainqueur se qualifiera pour un « Final Four » (dernier carré) qui sera disputé du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 sur un site centralisé que la FIFA choisira en temps utile. Les demi-finalistes issus du deuxième tour affronteront les champions de l’UEFA, tandis que les champions de la Concacaf défieront ceux de la CONMEBOL. Les vainqueurs des demi-finales se qualifieront pour la finale et les perdants seront opposés dans le cadre du match pour la troisième place.

Les têtes de série pour la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2027™ seront déterminées en fonction des résultats de l’édition 2026. L’édition 2027 se tiendra du mercredi 27 au dimanche 31 janvier 2027. Les têtes de séries pour la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2029™ feront l’objet d’une consultation. L’édition 2029 se tiendra du mercredi 24 au dimanche 28 janvier 2027.

Calendrier des qualifications pour la Coupe des Champions Féminine 2026 : finales des compétitions interclubs continentales