Un des objectifs de la FIFA est de voir toutes ses associations membres se doter d’une stratégie de football féminin aboutie qui leur soit propre. L’objectif consiste à développer la discipline, à impliquer un plus grand nombre de jeunes filles dès le plus jeune âge, à augmenter le nombre de femmes restant dans le football, ainsi qu'à renforcer l’autonomisation des femmes et les bienfaits du ballon rond sur la société. Dans le cadre d’une approche sur mesure, ce programme vise à aider les associations à développer de nouvelles stratégies, à les ajuster ou à les améliorer.