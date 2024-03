Ce programme s’inscrit dans la nouvelle approche de la FIFA visant à soutenir la professionnalisation du football féminin en instaurant des normes à respecter par les clubs et les ligues. Il concerne les ligues seniors existantes aux niveaux national et continental qui n’ont pas encore mis en place de système d’octroi de licences aux clubs, ainsi que les ligues au niveau national qui souhaitent renforcer leurs structures. En savoir plus